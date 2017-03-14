3月14日，2017賽季亞冠聯賽展開第三輪的爭奪，廣州恆大主場對陣川崎前鋒。上半場恆大憑藉阿蘭的進球暫時領先。下半場補時階段，於漢超手球犯規，裁判判給對方一粒點球。最終川崎前鋒球進，雙方1-1戰平。恆大到手的鴨子飛了，您如何看待本場比賽，新浪體育邀您參與調查。