調查-恆大熟鴨子飛了 為何上下半場表現判若兩隊北京新浪網 (2017-03-14 22:13)
恆大到手的鴨子飛了
3月14日，2017賽季亞冠聯賽展開第三輪的爭奪，廣州恆大主場對陣川崎前鋒。上半場恆大憑藉阿蘭的進球暫時領先。下半場補時階段，於漢超手球犯規，裁判判給對方一粒點球。最終川崎前鋒球進，雙方1-1戰平。恆大到手的鴨子飛了，您如何看待本場比賽，新浪體育邀您參與調查。
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