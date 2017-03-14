2017綠博地景藝術 4/1冬山河生態綠舟、冬山火車站周邊登場台灣好新聞報 (2017-03-14 21:27)
記者陳木隆／宜蘭報導
2017宜蘭綠色博覽將於4月1日至5月14日，在冬山河生態綠舟與冬山火車站周邊盛大登場！主辦單位特別邀請藝術家進駐，創作出大型裝置藝術，座落於冬山火車站附近和生態綠舟園區，展現出人與自然共生、共存、共榮的關係，為整個綠色盛會增添不少趣味與美感。
這些裝置藝術有：黃文淵的「漂流之光」、劉柏村的「金鋼農夫」、李蕢至的「漣漪迷宮」，這些藝術家各有所長，分別以漂流木、鋼鐵、竹子為主材料，進行創作。茄苳腳藝術工作室的黃文淵，以大約24噸的漂流木，為綠博打造巨大的入口意象，並結合燈光照明，無論是白天或夜晚，各有截然不同的效果。
緊鄰大地藝術區的農田邊坡旁，已經聳立50座250公分高，猶如鋼鐵人化身的「金剛農夫」，是鋼雕藝術家劉柏村以農夫耕田意象為發想，以鋼材建構而成的線條框架，再結合旁邊12公頃的大地農田藝術，讓人從中可以窺視宜蘭的田園美景。
在生態綠舟園區內，則可欣賞大地藝術家李簣至創作的「漣漪迷宮」，以水與迷宮意象為發想，運用兩千枝桂竹剖成上萬竹片，建構成漣漪狀的迷宮，3座迷宮座落在冬山河畔的青青草坡，不但回應水之於萬物的重要，亦代表生命歷程的探尋，也是一座自然樂園，讓人一看就想深入其中一探究竟。
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