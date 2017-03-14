地方中心／台北報導

每年3～4月是北投陽明山竹子湖白色海芋盛開之時，竹子湖的海芋近日在細雨濛濛中綻放花顏，海芋的花語為「純潔、幸福、愛無止盡」，與白色情人節交相輝映，這幾天冷氣團帶來的濕冷水氣，更為竹子湖披上一層神秘面紗，一起上山漫步於霧氣籠罩的朦朧美景，讓浪漫的情愫在此醞釀、發酵。

北市產業局林崇傑局長表示，竹子湖海芋季是本市每年重要的活動之一，它陪伴著大家共度人生中的每個歷程，見證了大家的友情、愛情與親情，每一朵海芋的養成，歷經幾番嚴寒與酷暑的交替，才能享有花開的喜悅。海芋的收成，是一種彎腰的藝術，不只是謝天、謝地，也要謝竹子湖的農友們。花，漸漸開了，竹子湖辛勤的農友們也正在為了迎接大家來到竹子湖而忙碌著，3月24日至4月23日邀請大家一起來到陽明山竹子湖感受農友們用心帶給你的悸動吧！

竹子湖大片浪漫白色海芋正熱情綻放，它們張開羽翼是為了迎接大家的到來，3～4月一起來到竹子湖，讓白色海芋為大家的友情、愛情與親情留下美好的回憶吧！「竹子湖海芋季」系列活動即將展開，還有哪些好玩活動跟私房景點？ 請鎖定Facebook「台北饗樂趣」粉絲團