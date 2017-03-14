陽明山竹子湖海芋季 3/24浪漫登場台灣好新聞報 (2017-03-14 22:02)
地方中心／台北報導
每年3～4月是北投陽明山竹子湖白色海芋盛開之時，竹子湖的海芋近日在細雨濛濛中綻放花顏，海芋的花語為「純潔、幸福、愛無止盡」，與白色情人節交相輝映，這幾天冷氣團帶來的濕冷水氣，更為竹子湖披上一層神秘面紗，一起上山漫步於霧氣籠罩的朦朧美景，讓浪漫的情愫在此醞釀、發酵。
北市產業局林崇傑局長表示，竹子湖海芋季是本市每年重要的活動之一，它陪伴著大家共度人生中的每個歷程，見證了大家的友情、愛情與親情，每一朵海芋的養成，歷經幾番嚴寒與酷暑的交替，才能享有花開的喜悅。海芋的收成，是一種彎腰的藝術，不只是謝天、謝地，也要謝竹子湖的農友們。花，漸漸開了，竹子湖辛勤的農友們也正在為了迎接大家來到竹子湖而忙碌著，3月24日至4月23日邀請大家一起來到陽明山竹子湖感受農友們用心帶給你的悸動吧！
竹子湖大片浪漫白色海芋正熱情綻放，它們張開羽翼是為了迎接大家的到來，3～4月一起來到竹子湖，讓白色海芋為大家的友情、愛情與親情留下美好的回憶吧！「竹子湖海芋季」系列活動即將展開，還有哪些好玩活動跟私房景點？ 請鎖定Facebook「台北饗樂趣」粉絲團
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
台灣女子馬來西亞被關押35小時 網友：持大陸護照就不一樣【北京新浪網】
長出金黃色繁殖羽毛 學甲濕地聚集逾200隻黑面琵鷺【台灣好新聞報】
日本飯店漲不停 東京仍居國人最愛城市【中央社】
香港美食新街景 美食車出沒【旅遊經】
奢華無極限！杜拜頂級精品酒店新開幕 業者積極來台搶客【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》