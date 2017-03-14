第四屆世界棒球經典賽，第二輪東京巨蛋賽事，日本與古巴隊激戰，經歷四度戰平，最終日本隊靠8局下內川聖一高飛犧牲打，山田哲人單場雙響砲，以8:5擊敗古巴，拿下5連勝，晉級四強機會濃厚。

日本隊先發為菅野智之，他主投4局，被打7支安打失4分，飆出6次三振，共用74球無關勝敗。

這場比賽兩軍你來我往，首局日本隊山田哲人首打席開轟，但2局上古巴隊還以顏色，Yurisbel Gracial2分砲再把比分超前。

日本隊不放棄，3局下由主砲筒香嘉智敲出適時安打追平比分，但4局上Víctor Mesa的左外野安打，也再次讓古巴隊要回領先。

5局下日本隊由青木宣親在二、三壘有人局面擊出野手選擇滾地球、這時筒香嘉智再補上一支中外野安打追平比分。

眼看日本隊氣勢正旺，古巴隊也不甘示弱，6局上Gracial敲出二壘安打，Yosvany Alarcón（阿尤康）又敲出左外野安打超前比分。

沒想到日本隊6局下又展開反擊，松田宣浩不死三振，又靠暴投上二壘，小林誠司左外野安打，再次幫日本隊添加分數，也讓戰局回到平手。

8局下松田宣浩利用對方失誤上壘，秋山翔吾左外野安打，代打內川聖一高飛犧牲打成功，山田哲人再敲出2分砲，單場雙響砲，終場日本隊就以8:5，順利晉級四強。

山田哲人單場4打數3安打，4得分最佳，筒香單場3安猛打賞，貢獻2打點。也是這場比賽日本隊致勝功臣。