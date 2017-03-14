日期:3月14日晚，2016-2017賽季全國女排聯賽總決賽第三回合的爭奪在常州結束。主場作戰的江蘇中天鋼鐵在大比分1-2落後的情況下成功反撲，3-2逆轉擊敗浙江嘉善農商銀行，在5戰3勝制的較量中以總比分2-1佔先，五局比分為25-18、17-25、21-25、25-22和15-10。

此役兩隊的首發陣容與第二回合一致。江蘇率先登場的是主攻惠若琪、張寧，副攻姜倩雯、王辰玥，接應龔翔宇，二傳刁琳宇和自由人陳展。浙江派出主攻李靜、汪慧敏，副攻楊舟、王顯芬，接應朱悅洲，二傳王娜和自由人單丹娜。

首局龔翔宇扣球命中、朱悅洲一攻出界、張常寧反擊得手，江蘇3-0超出。汪慧敏強攻過輪后，惠若琪封死朱悅洲的扣球、張常寧強攻反擊下球，江蘇5-1佔先。浙江追至3-5后，張常寧打吊結合3次建功、李靜後攻被攔，江蘇連獲4分將比分拉開到9-3。張常寧進攻勢若破竹、楊舟扣球出界，江蘇14-6佔先。江蘇偶有失誤卻無礙大局，李靜後排處理球出界讓對手贏得8分優勢，浙江用邱亞楠換下朱悅洲。汪慧敏進攻和發球相繼得分迫近到14-19，江蘇憑張常寧的犀利突破穩住陣腳。邱亞楠一攻下網，江蘇25-18先勝一局。

第二局浙江啟用邱亞楠擔綱接應。2平后龔翔宇後攻踩線、楊舟反擊得分，浙江4-2超出。江蘇反擊失誤偏多兩度錯失追平契機，李靜捅后場得分助浙江9-6佔先。龔翔宇調攻命中、張常寧直線反擊得手，江蘇追至9-10。姜倩雯被判觸網挑戰失敗、邱亞楠網口爭球建功，浙江將比分拉開到14-10。江蘇利用張常寧的發球迫近到13-15，李靜後攻下球、王顯芬封死王辰玥的快球、邱亞楠發球壓底線，浙江連奪3分18-13領先。龔翔宇進攻不順、楊舟反擊得手，浙江贏得8分優勢。李靜強攻一錘定音，浙江25-17扳回一局。

第三局5平后楊舟推后場出界、張常寧打吊結合兩度建功，江蘇連拿3分8-5超出。刁琳宇的發球、王辰玥的快攻相繼失誤，浙江追到7-8。龔翔宇強攻和探頭先後4次得分、惠若琪攻攔均有建樹，江蘇連獲6分將比分拉開到14-7。浙江小有反彈后，龔翔宇一攻和發球兩度建功，江蘇17-10佔先。11-18落後的浙江在王娜的發球輪強勢反撲，楊舟和李靜連抓反擊先是扳成18平，隨後李靜探頭命中、龔翔宇後攻踩線、李靜強攻得手、楊舟封死張常寧的扣球，浙江再獲4分22-18反超。江蘇換上二傳趙靜雪和接應唐寧雅仍難過輪，李靜再度反擊下球23-18領先。邱亞楠發球將比分鎖定在25-21，浙江2-1反超。

第四局江蘇4-2、6-4佔先兩度被扳平，8平后張常寧防守過網壓線得分、惠若琪封死王顯芬的快攻，江蘇10-8超出。姜倩雯前快下球贏得3分優勢，11-14落後的浙江靠楊舟的快攻和李靜的後攻追至13-14。李靜發球出界、楊舟快攻被攔，江蘇16-13佔先。浙江咬至16-18后，惠若琪拉開強攻下球、龔翔宇發球建功、姜倩雯短平快反擊得手，江蘇連奪3分將領先優勢擴大到21-16。蔣虞曉替補發球奏效助浙江迫近到20-21，江蘇換上二傳趙靜雪和接應唐寧雅。浙江與對手相持到21-22后，唐寧雅和張常寧先後突破成功，江蘇24-21拿下局點。王辰玥快攻將比分定格在25-22，江蘇追成2平。

決勝局刁琳宇二次命中、張常寧後攻吊球得手、龔翔宇發球建功、王顯芬快攻出界，江蘇4-0超出。李靜強攻穩定、龔翔宇後攻失誤，浙江追至5-6，江蘇通過限制汪慧敏的進攻8-6領先交換場地。江蘇靠李靜的失誤贏得3分優勢，汪慧敏封死龔翔宇的扣球、李靜探頭受挫后挑戰球碰刁琳宇成功，浙江追到9-10。李靜強攻先後3次出界和下網、龔翔宇後攻命中，江蘇連拿4分14-9領先拿下賽點。邱亞楠進攻扳回1分后，惠若琪強攻一錘定音，江蘇15-10獲勝，3-2力克浙江。

此役江蘇4名攻手得分上雙，接應龔翔宇力奪20分，主攻張常寧貢獻19分，主攻惠若琪和副攻姜倩雯分獲14分和11分。浙江的主攻李靜獨得32分榮膺得分王，副攻楊舟和主攻汪慧敏均進賬10分。

女排聯賽總決賽第四回合的角逐將於3月18日進行，浙江嘉善農商銀行將回到主場與江蘇中天鋼鐵再戰。 （高加索）