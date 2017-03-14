日期:3月14日晚，2017賽季亞冠聯賽小組賽第3輪賽事展開，廣州恆大主場1-1戰平川崎前鋒。小組賽三輪戰罷，恆大1勝2平積5分，與水原三星並列小組積分榜榜首，川崎前鋒3戰皆平。阿蘭在第26分鐘取得進球，恆大此後對川崎前鋒形成持續圍攻，但錯過了多次得分良機，其中於漢超擊中球門橫樑；下半場川崎前鋒的持續反撲給恆大施加了極大壓力，補時階段於漢超手球令川崎前鋒通過點球扳平比分。

前兩場小組賽恆大1勝1平，球隊面對的主要考驗是新賽季開季后多線繁密賽程，上周末中超聯賽中恆大負於魯能遭遇賽季首敗。此戰斯科拉里對陣容進行調整，鄒正、梅方、於漢超等人進入首發，郜林擔任替補。川崎前鋒前兩場小組賽均收穫平局，上一輪進行大輪換的情況下被首次參加亞冠小組賽的中國香港東方隊逼平，並且吃到兩張紅牌。承受了較大壓力的主帥鬼木達此戰賽前體現膽氣，他反覆強調球隊來廣州就是要全取三分。

開場后恆大首次推進就由阿蘭贏得中路自由球，2015賽季亞冠同柏太陽神的比賽中保利尼奧曾在相似位置打入霸氣世界波，這一次保利尼奧勁射將球打高。此後恆大展開持續的前場逼搶，川崎前鋒體現出了一定的控球傳遞能力，但仍被保利尼奧在禁區線附近斷球，只是保利尼奧禁區內沒有獲得起腳機會。保利尼奧的這一次搶斷起到了影響對手自信心的效果，此後一時段恆大連續在中前場形成搶斷。第7分鐘，阿蘭禁區左側弧線球攻門被川崎前鋒的韓國國門鄭成龍橫身擋出。

第12分鐘，保利尼奧自由球遠射被人牆擋出，鄭智得球再射未打上力量。鄭智此戰的主要看點是與同歲的中村憲剛在中場的對峙，中村憲剛在上賽季獲得J聯賽MVP。第15分鐘，阿蘭中場轉身擺脫時被谷口彰悟拉倒，後者領到黃牌。比賽一刻鐘后，川崎前鋒在中村憲剛與內托等核心組織下中前場運轉增多，技術能力有持續體現。

第23分鐘，鄭智左翼過人後順勢攻門，力道不大但角度很刁，鄭成龍將球撲出底線。川崎前鋒化解恆大角球攻勢后形成了多打少的快攻機會，快速追防的保利尼奧禁區前犯規，中村憲剛自由球攻門被人牆擋出，雙方高球爭搶中板倉札幌頭槌擺渡到恆大防線身後，阿部浩之禁區左側攻門被曾誠擋出底線。

化解川崎前鋒角球攻勢后，恆大在第26分鐘通過精彩快攻取得進球：張琳芃后場送出高水準的長距離抽傳，高拉特左路得球后迅速傳中，中路跟進的阿蘭稍作調整低射破門。

在球迷熱烈助威下恆大連續形成威脅攻勢，於漢超前插后小角度攻門被鄭成龍擋出，第31分鐘於漢超錯過更好的得分機會：保利尼奧單兵逼搶造成川崎前鋒後衛失誤，保利尼奧沿底線推進傳中，於漢超門前施射皮球碰後衛折線后擊中橫樑。驚魂未定的鄭成龍緊接著出現嚴重失誤，他的傳球直接交給了阿蘭，但阿蘭試圖過掉門將時被鄭成龍攔截。

第34分鐘，鄒正上搶斷球后就勢在左路前插傳中，高拉特搶在位置更好的黃博文之前頭槌攻門，皮球稍稍高出。恆大連續錯過擴大比分的機會，但已是令川崎前鋒完全處在被動挨打的境地中，鬼木達在第34分鐘就進行換將，曾在意甲闖蕩多年的日本足壇一代神童森本貴幸替補登場。

前40分鐘比賽恆大射門數11-1遙遙領先，且形成多次進球良機，但比分僅是1-0。川崎前鋒在換人後對具體站位也有微調，上半場後段形成了持續衝擊，場面較此前的被動挨打明顯改觀，恆大的壓力有所提升。

易邊后川崎前鋒通過大島僚太的攻門迅速明確進攻態度，張琳芃以強突展開還擊，高拉特右翼低射被門將沒收。第49分鐘，保利尼奧的斷球為恆大引出快攻機會，阿蘭在禁區右側面對出擊門將挑射打高。小組賽首戰恆大7-0大勝中國香港東方隊，阿蘭取得一顆進球但錯過了多次得分良機，此戰的阿蘭似有些昨日重現。

恆大不能擴大比分就要承受對手所施加的壓力，川崎前鋒通過持續滲透與邊路衝擊對恆大展開片刻壓制，恆大在禁區內被迫做出數次解圍。第56分鐘，川崎前鋒化解恆大自由球攻勢后形成快攻，中村憲剛禁區前送出高水準直塞，小林悠面對門將連續施射均被曾誠近距離封堵，小林悠也被判定越位。

保利尼奧獨具氣質的前插傳中為恆大引出戰機，黃博文在對手糾纏下沖頂角度過正，鄭成龍將球沒收，但恆大這次攻勢令川崎前鋒出現被動換人，井川佑輔膝關節受傷被擔架抬回更衣室。第62分鐘，川崎前鋒的犀利直塞又製造威脅，小林悠禁區左側擺脫攻門被梅方奮力封堵，中村憲剛再射打高。恆大此後換人調整，廖力生換下黃博文。

鄭智與保利尼奧雖相繼形成斷球，但川崎前鋒在對峙局面中的運轉狀態持續提升，通過快速塞球已對恆大禁區形成持續壓制；第71分鐘，川崎前鋒打出耐心且高質量的運轉，小林悠插至禁區右側斜射，皮球擊中遠門柱后直線彈回，小林悠小角度再射時皮球劃過門前。恆大再次換人用張成林換下鄒正。

面對對手左路的持續衝擊，持續拉邊防守的梅方連續做出攔截，他對森本貴幸的利落鏟斷贏得了球迷喝彩。此後川崎前鋒將本是替補登場的森本貴幸換下。第82分鐘，郜林登場換下腰部出現傷情的阿蘭。

進入收官階段川崎前鋒更為前壓，恆大陣型並沒有一味回撤，但仍是處於持續守勢，無法形成有效的控球進攻。第86分鐘，川崎前鋒通過中村憲剛的快速塞球又形成很有威脅的禁區左側攻門，曾誠快速反應用腿將球擋出。此後川崎前鋒的滲透又迫使恆大將球破壞出底線，角球攻勢中門將鄭成龍也沖入恆大禁區。

第92分鐘，恆大防守高球時於漢超在禁區線內出現手球，主裁判判給川崎前鋒點球，恆大球員示意邊裁已提前判定越位，主裁與邊裁協商后堅持點球判罰；小林悠操刀點球命中，川崎前鋒在最後時刻扳平比分，最終1-1追平恆大。

進球信息

廣州恆大：第26分鐘，張琳芃后場精彩長傳，高拉特橫敲助阿蘭破門

川崎前鋒：第94分鐘，小林悠點球破門

黃牌信息

川崎前鋒：谷口彰悟（第15分鐘）

首發陣容及換人

廣州恆大：19-曾誠；25-鄒正（第76分鐘，21-張成林）、3-梅方、6-馮瀟霆、5-張琳芃；8-保利尼奧、10-鄭智；20-於漢超、11-高拉特、16-黃博文（第64分鐘，2-廖力生）；7-阿蘭（第82分鐘，29-郜林）

川崎前鋒：1-鄭成龍；2-登里享平、4-井川佑輔（第60分鐘，16-長谷川龍也）、7-車屋紳太郎、28-板倉札幌（第34分鐘，9-森本貴幸；第92分鐘，13-三好康爾）；5-谷口彰悟、10-大島僚太、8-阿部浩之；14-中村憲剛、21-內托；11-小林悠

（木之火）