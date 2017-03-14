晚間資訊報導前，我們先來關注一下天氣。江南、華南及貴州等地多陰雨天氣，降水強度以小到中雨為主，局地有大雨。新疆伊犁河谷、西藏東北部、青海南部、甘肅東南部、寧夏南部、陝西西部等地的部分地區有小到中雪或雨夾雪，西南地區東部、西藏東南部、陝西南部、江漢、江淮西南部、江南中西部、華南等地有小雨，局地中雨。內蒙古東部、遼東半島、山東半島等地有4～6級風。台灣海峽有6～8級、陣風9級的大風。

明日重要比賽：

03:45 尤文圖斯VS波爾圖 歐冠1/8決賽（視頻直播）

03:45 萊斯特VS塞維利亞 歐冠1/8決賽（視頻直播）

07:00 活塞VS騎士 NBA常規賽

10:30 76人VS勇士 NBA常規賽

18:00 大阪鋼巴VS江蘇蘇寧 亞冠小組賽 第3輪

19:30 上海上港VS浦和紅鑽 亞冠小組賽 第3輪

19:35 遼寧VS新疆 CBA半決賽

19:35 深圳VS廣東 CBA半決賽

足協號召球隊杜絕球場暴力 將招孫世林來京解釋 詳情>>

3月14日，中國足協召開了上周末中超聯賽、中甲聯賽結束后的新聞通氣會，職業聯賽理事會執行局副局長李立鵬、紀律委員會副主任徐家力、中超公司副總經理嚴佩學共同出席。

足協倡議書：抵制球場惡意犯規 提升凈比賽時間 詳情>>

3月14日，中國足協召開了上周末中超聯賽、中甲聯賽結束后的新聞通氣會，職業聯賽理事會執行局副局長李立鵬、紀律委員會副主任徐家力、中超公司副總經理嚴佩學共同出席。隨後中超公司還發佈了《關於抵制球場暴力、凈化賽場風氣提升凈比賽時間的倡議》。

4000萬！巴薩今夏頭號引援目標 挖角阿森納飛翼 詳情>>

根據《每日體育報》的最新消息，巴薩將繼續向阿森納右後衛貝萊林「發動攻勢」。報導稱，從去年九月份開始，巴薩就開始對貝萊林進行專門而細緻的考察，巴薩技術部門的考察結果非常明確：貝萊林就是目前巴薩右路所有問題的解決方案。

李曉旭體測未能通過 本賽季無法出戰 詳情>>

日期:3月14日消息，李曉旭今天下午在瀋陽體育學院進行了體測的補測，因為場地太過濕滑，李曉旭在折返跑測試中中途更換了場地，由於補測沒能通過，李曉旭放棄了其他測試。這意味著在接下來的比賽中，李曉旭仍然無法為遼寧出戰。

惠若琪一錘定音江蘇女排3-2挫浙江 距冠軍差1場 詳情>>

日期:3月14日晚，2016-2017賽季全國女排聯賽總決賽第三回合的爭奪在常州結束。主場作戰的江蘇中天鋼鐵在大比分1-2落後的情況下成功反撲，3-2逆轉擊敗浙江嘉善農商銀行，在5戰3勝制的較量中以總比分2-1佔先，五局比分為25-18、17-25、21-25、25-22和15-10。

博爾特放棄接力世錦賽 中國百米接力希望來了？ 詳情>>

四月下旬，在巴哈馬拿騷進行的2017年接力世錦賽如今正在緊鑼密鼓準備中，由於獲得男女4乘100米和4乘400米前八的隊伍，可以直通2017世錦賽，該賽事意義重大。但世界頭號短跑名將博爾特，在他職業生涯的最後一年，卻要無緣這項賽事。