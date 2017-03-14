莫三比克爆發霍亂 2死逾1200人感染中央廣播電台 (2017-03-14 20:51)
莫三比克衛生部今天(14日)表示，莫國爆發霍亂疫情，至今已造成1,222人感染，另有2人因此死亡，莫國衛生部並警告說，至今仍無法有效控制霍亂疫情的擴散。莫三比克位於非洲南部。
莫三比克公共衛生部門副主任馬辛赫(Benigna Matsinhe)說，自從首都馬布托(Maputo)在1月5日傳出霍亂病例後，目前莫國13個省份裡，已有4個省份傳出霍亂疫情。上述2名因霍亂死亡的病例就發生在馬布托地區。
此外，這也是莫三比克連續第三年爆發霍亂疫情。
2015年莫三比克的霍亂疫情奪走41人生命，該年也是莫國霍亂疫情最嚴重的1年。
馬辛赫說：「我們紀錄到近年來，霍亂病例最少(的1年)，但是我們擔心一直無法控制這種疾病的擴散。」
霍亂一般都發生在莫三比克雨季時節，在每年的10月到隔年的3月，這段時間莫國的衛生情況變差，四處積水也容易滋生病菌，進而引發霍亂疫情。
病人感染霍亂後會出現嚴重腹瀉，並有脫水現象，最嚴重甚至會導致死亡。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
BALLY 皮夾．BALLY 吊飾．BALLY 化妝包．BALLY 手機．BALLY 提袋．BALLY 水餃包．BALLY 托特包．BALLY．BALLY 休閒鞋．BALLY 中夾．BALLY 手拿包．BALLY 牛皮 短夾．BALLY 眼鏡．Bally 長夾．BALLY 咖啡．BALLY 肩背包．BALLY 圍巾．BALLY 拉鍊 長夾．BALLY 拖鞋．BALLY 電腦．BALLY 彩妝．BALLY 短夾．BALLY 彩妝包．BALLY 鑰匙包．BALLY 背袋．BALLY 背包．bally 包包．BALLY 卡夾．BALLY 水餃．BALLY 郵差包
- LITA麗塔(Magic Colors－亮粉)加大四件式純棉兩用被床包組
- CLOIE 擁入心懷晶鑽腕錶-白x粉紅/34mm
- 【寶康珠寶】冰綠迷勒佛
- 【satana】多隔層手提包/斜背包(萬壽菊)
- GOTO Aurora 陶瓷時尚腕錶-黑x玫/39mm
- 【NIKE】Wmns Air Pegasus 33 女鞋 慢跑鞋 低筒 運動 氣墊
- 【SANGEAN】藍芽接收/USB/SD/收音機(WR-22)
- 【NIKE】Wmns Classic Cortez 女鞋 休閒鞋 復古 運動 慢跑
- 【MICHAEL KORS】Frame Out Item防刮皮革金框斜背方包(3色)
- 【禾美珠寶】天然緬甸A貨翡翠玉鐲GH622(手圍號#18)
日薄西山的奮力之作 HTC U Ultra評測【北京新浪網】
人大代表「死磕」電信詐騙：要倒查信息泄露源頭【北京新浪網】
小米生態鏈野蠻生長：77家公司 年收入150億【北京新浪網】
手機界的「春天」來了 OPPO R9s也出草木綠配色【北京新浪網】