莫三比克衛生部今天(14日)表示，莫國爆發霍亂疫情，至今已造成1,222人感染，另有2人因此死亡，莫國衛生部並警告說，至今仍無法有效控制霍亂疫情的擴散。莫三比克位於非洲南部。

莫三比克公共衛生部門副主任馬辛赫(Benigna Matsinhe)說，自從首都馬布托(Maputo)在1月5日傳出霍亂病例後，目前莫國13個省份裡，已有4個省份傳出霍亂疫情。上述2名因霍亂死亡的病例就發生在馬布托地區。

此外，這也是莫三比克連續第三年爆發霍亂疫情。

2015年莫三比克的霍亂疫情奪走41人生命，該年也是莫國霍亂疫情最嚴重的1年。

馬辛赫說：「我們紀錄到近年來，霍亂病例最少(的1年)，但是我們擔心一直無法控制這種疾病的擴散。」

霍亂一般都發生在莫三比克雨季時節，在每年的10月到隔年的3月，這段時間莫國的衛生情況變差，四處積水也容易滋生病菌，進而引發霍亂疫情。

病人感染霍亂後會出現嚴重腹瀉，並有脫水現象，最嚴重甚至會導致死亡。