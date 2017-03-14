2017年ISU世界青年花式滑冰錦標賽將於15日至19日在台北小巨蛋舉行，台灣選手部分，將由男子世界排名68名的曹志禕（圖）將在男單賽事登場，他14日把握時間練習。中央社記者張新偉攝 106年3月14日