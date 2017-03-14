花滑世青賽 曹志禕備戰（2）中央社 (2017-03-14 21:50)
2017年ISU世界青年花式滑冰錦標賽將於15日至19日在台北小巨蛋舉行，台灣選手部分，將由男子世界排名68名的曹志禕（圖）將在男單賽事登場，他14日把握時間練習。中央社記者張新偉攝 106年3月14日
關鍵字：
上一則：花滑世青賽 曹志禕備戰（1）
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- ZOOM FLOATING 城市旅行設計腕錶-黑/43mm
- CITIZEN Eco-Drive 永恆之約光動腕錶-銀/玫塊金 EP5882-52A
- Glycine KMU48 爭鋒手上鍊機械腕錶 3906.19
- 【KeyWear奇威名品】艷麗渲染造型開襟背心
- 【奶油獅】正版授權-台灣製造-葉語純棉紙纖三合一記憶床墊-
- ZERORH+ 碳纖維自行車安全帽 ZX系列★藍色款★附專屬防塵袋 E
- 《Homelike》艾凡6尺掀床組+獨立筒床墊-雙人加大(二色任選)
- 【CHLOE】皮革拼接羊毛手套(黑色)
- MOSCOW CLASSIC 俄羅斯海底潛艇機械腕錶-黑/55mm
- 英國Lttle Bird Told Me夢幻搖搖馬-時尚迪倫(12M+)
穆帥犀利回擊球迷辱罵:叫我叛徒 我也依然是老大【北京新浪網】
開獎直播驚現故障!大樂透開3注1000萬獎池34億【北京新浪網】
晶晶亮透大樂透第17029期預測：本期偶號延熱【北京新浪網】
圍棋世界冠軍唐韋星：用熱愛對抗圍棋的殘酷【北京新浪網】
歷史上的今天-大樂透03月15日開獎號碼匯總【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》