女子冰壺世錦賽3月18日開賽 各國參賽隊陸續抵京北京新浪網 (2017-03-14 21:44)
參賽隊正在辦理入住 組委會 攝
中新網北京3月14日電 康比特2017年北京世界女子冰壺錦標賽將於3月18日在北京首都體育館揭開戰幕。隨著比賽的臨近，參賽隊伍開始陸續抵達北京。
本次比賽共有來自美洲區、歐洲區和亞太區的12支隊伍參賽。今天是參賽隊伍開始陸續抵達北京的第一天，16日所有參賽隊伍將全部到京。
首先到達北京的是瑞士隊，她們乘坐的航班於早7：15抵達北京首都國際機場3號航站樓。同一天抵達北京的還有美國隊、德國隊、瑞典隊、捷克隊和加拿大隊共六支隊伍。
計劃15日抵達北京的有義大利隊，以及剛剛結束在長春備戰的中國隊。最後一批抵達的四支隊伍——韓國隊、蘇格蘭隊、俄羅斯隊和丹麥隊，將於16日抵達北京。
本屆錦標賽組委會接待工作從3月7日開始至25日結束，預計共接待220餘人。除各隊外，組委會還負責接待技術官員、媒體人員和世界壺聯官員。
最早抵京的是加拿大的兩位製冰師，7日到京后與中方製冰師合作開始賽場的製冰工作。
為保證接待任務有序準確的執行，接待部制定了詳細的工作方案，人員分工明確，並反覆核對航班信息，確保接機和各項服務保障工作順利進行，熱情迎接每一位參賽者。
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