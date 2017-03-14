中新網北京3月14日電 康比特2017年北京世界女子冰壺錦標賽將於3月18日在北京首都體育館揭開戰幕。隨著比賽的臨近，參賽隊伍開始陸續抵達北京。

本次比賽共有來自美洲區、歐洲區和亞太區的12支隊伍參賽。今天是參賽隊伍開始陸續抵達北京的第一天，16日所有參賽隊伍將全部到京。

首先到達北京的是瑞士隊，她們乘坐的航班於早7：15抵達北京首都國際機場3號航站樓。同一天抵達北京的還有美國隊、德國隊、瑞典隊、捷克隊和加拿大隊共六支隊伍。

計劃15日抵達北京的有義大利隊，以及剛剛結束在長春備戰的中國隊。最後一批抵達的四支隊伍——韓國隊、蘇格蘭隊、俄羅斯隊和丹麥隊，將於16日抵達北京。

本屆錦標賽組委會接待工作從3月7日開始至25日結束，預計共接待220餘人。除各隊外，組委會還負責接待技術官員、媒體人員和世界壺聯官員。

最早抵京的是加拿大的兩位製冰師，7日到京后與中方製冰師合作開始賽場的製冰工作。

為保證接待任務有序準確的執行，接待部制定了詳細的工作方案，人員分工明確，並反覆核對航班信息，確保接機和各項服務保障工作順利進行，熱情迎接每一位參賽者。