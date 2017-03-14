（稿件來源：北京中赫國安官方微信公眾號）

2017年3月14日，北京中赫國安隊在工人體育場外場進行了本周的媒體公開訓練課。何塞將球隊分為後場與中前場兩組輪流在外場與健身房進行訓練，特別就上一場比賽出現的問題進行糾正。值得一提的是，上賽季中受傷的朴成今日終於參與到球隊的合練中。訓練結束后，球隊兩名後衛隊員於洋和李磊接受了媒體的採訪，就最近大家關心的問題進行了解答。

於洋：

上一場我們作為後衛來講給前衛包括前鋒的傳球輸送不是很好。賽前教練也講，給要隊友更多的空間再去傳球，或拉開更大的空間去接球，這方面我們在上一場做的很不足，相比於在西班牙兩場比較好的熱身賽也是有一定的差距。訓練中教練特意讓我們去練習，包括后場一防一、邊路防傳中、中衛防內切的射門，都是在糾正上一場的一些失誤。

我們自己也知道，上一場尤其上半場前30分鐘踢得很糟糕，這兩天也是很認真地回想了一下比賽，很多的失誤，尤其是一些東西沒能按照教練賽前的部署打出來，我們自己也是很難過。上午這堂訓練課，也是儘快忘掉過去，馬上改進不足，爭取在以後的比賽中不會出現上一場的情況。

這個間歇期對於我們來說是相當重要的，因為上一場球出現的問題，給了我們充裕的時間去糾正，對以後比賽也是一個警鐘。這三周的時間對我們來說非常寶貴，珍惜每一堂訓練課，能夠往前邁一步，不要再向回看。前幾年也有類似的情況，客場打沒有我們實力強的球隊，丟掉分數，希望這場比賽對以後也是一個提醒。

李磊：

上一場我們在後衛主動進攻方面做得不太好。教練今天也說了，我們是北京隊，不是保級隊，也對我們在冬訓階段打更強的隊能按自己的方式踢，和貴州的時候就不行感到困惑。我覺得大家還是需要保持一些自信。

訓練前我們開了總結會，教練也對這場比賽沒拿下來感到比較痛心，我們也覺得對不起球迷，沒有把自己真實的東西踢出來。今天的訓練教練也特地注意我們做得不好的地方，在訓練的時候進行加練。

這場和申花比賽的重要性也不用多說了，現在所有的準備都是為了這場比賽。我們三個丟球中有兩個都是定位球，我們注意力出現了問題。對手也會看我們的錄像，現在也沒什麼秘密了，會抓住我們做得不好的地方。所以這二十多天我們需要做出一些改進，特別是在邊路定位球的防守上。