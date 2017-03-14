進球動圖-恆大經典反擊 高拉特助阿蘭打破僵局北京新浪網 (2017-03-14 20:38)
3月14日，2017賽季亞冠聯賽展開第三輪的爭奪，廣州恆大主場對陣川崎前鋒。
比賽進行到26分鐘，恆大取得進球。在一次反擊中，恆大在後場凌空將球大腳傳到前場，高拉特接球之後橫傳阿蘭，後者一腳射門破門得分！恆大1-0領先川崎！
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