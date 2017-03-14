日期:3月14日，今天2016-17賽季常規賽繼續進行，共有8場比賽，以下為這幾場比賽中出現的一些有趣數據。

在今天灰熊以113-93戰勝雄鹿的比賽中，現役最高齡的文斯-卡特三分6中6，兩分球2中2，罰球2中2，得到全隊最高24分。在NBA史上，此前僅有5名年滿40周歲的球員，曾單場得分20+，分別是卡里姆-阿卜杜-賈巴爾、羅伯特-帕里什、約翰-斯托克頓、邁克爾-喬丹和卡爾-馬龍，一共55場。這其中，單場最高命中率是86%，由帕里什在1993年所創，由馬龍在2003年追平。

在NBA史上，此前單場得分24+，但投籃不超過8次，罰球不超過2次的，只有1993的薩姆-帕金斯。當年1月15日對猛龍，效力超音速的他8中8（皆為三分），罰球2中2，得到26分。

今天馬刺主場以107-99戰勝老鷹，取得對老鷹的主場19連勝，是當今仍未中斷的同類紀錄中最長的。自馬刺於1976年加入NBA以來，這在隊史上可排第3，僅次於1997到2016年對勇士的主場33連勝，和1999-2009年對爵士的主場20連勝。

本場獲勝后，馬刺以52勝14負追平勇士，並列聯盟第一，後者自11月25日以來獨自領跑聯盟的紀錄告終。馬刺落後勇士最多時，是在2月12日落後5個勝場。打那迄今，馬刺11勝1負，勇士6勝6負。

今天里奇-盧比奧得到22分19次助攻，率森林狼戰勝奇才。僅首節，盧比奧就得到9分10次助攻，上一位單節打出如此表現的，是2006年1月6日太陽對熱火比賽中的史蒂夫-納什（首節，9分12次助攻）。

本場盧比奧的19次助攻，竟比奇才全隊（15次）還多。單場助攻多於對手全隊，這在盧比奧生涯中是第4次，近4季（從2013-14算起）每賽季1次。而在森林狼隊史上有過1次同樣表現的，此前也只有1999年12月27日對魔術比賽中的特雷爾-布蘭登（15-13）。

在今天公牛以115-109戰勝黃蜂的比賽中，尼科拉-米羅蒂奇（24）、吉米-巴特勒（23）、德維恩-韋德（23）和拉簡-隆多（20）皆得分20+，且命中率都不低於50%。上一次公牛有4人同場打出如此表現，還是在1981年2月11日加時負於籃網（阿蒂斯-吉爾莫、雷吉-休斯、拉里-坎農和里奇-索伯斯）。

在今天猛龍以100-78戰勝小牛的比賽中，塞爾吉-伊巴卡儘管一分未得，但他的正負分卻高達+18，並列全場第一，也是加盟猛龍后新高。而在本季所有單場一分未得的球員中，這一正負分是第4高的，僅次於12月23日對奇才的米爾薩-泰勒托維奇（+23），和帕特里克-麥考（11月23日對湖人，+22；12月17日對開拓者，+20）。

在今天對快船的比賽中，爵士在第三節17投13中（命中率高達76%），最終也以114-108獲勝。這創下爵士本季單節第3高命中率，僅次於1月28日對灰熊第三節（81%），和2月6日對老鷹第三節（80%）。從上賽季開始，爵士共10次單節命中率不低於75%（不包括加時），其中7次是在第三節。

在今天大勝湖人的比賽中，掘金2名替補賈馬爾-穆雷和威爾-巴頓分別得到22分。巧的是，上一次掘金有2名替補在未戰至加時的比賽中，分別得分20+，對手也是湖人。2014年1月5日勝湖人，內特-羅賓遜和蒂莫菲-莫茲戈夫分別得到21分和20分。

在今天以120-115戰勝魔術，終結本隊賽季最長8連敗的比賽中，國王7人得分上雙，卻無一人得分達到20。此前17場無人得分20+的比賽，國王全敗，包括本季的11連敗，在當今仍未中斷的同類紀錄中排第2，僅次於籃網（32連敗）。（魑魅）