日期:3月14日晚，2017賽季亞冠聯賽小組賽第3輪賽事展開，廣州恆大主場對陣川崎前鋒，上半場恆大1-0領先。阿蘭在第26分鐘取得進球，恆大此後對川崎前鋒形成持續圍攻，但多次得分良機均未能把握，未能乘勢擴大比分。

前兩場小組賽恆大1勝1平，球隊面對的主要考驗是新賽季開季后多線繁密賽程，上周末中超聯賽中恆大負於魯能遭遇賽季首敗。此戰斯科拉里對陣容進行調整，鄒正、梅方、於漢超等人進入首發，郜林擔任替補。川崎前鋒前兩場小組賽均收穫平局，上一輪進行大輪換的情況下被首次參加亞冠小組賽的中國香港東方隊逼平，並且吃到兩張紅牌。承受了較大壓力的主帥鬼木達此戰賽前體現膽氣，他強調球隊來廣州就是要全取三分。

開場后恆大首次推進就由阿蘭贏得中路自由球，2015賽季亞冠同柏太陽神的比賽中保利尼奧曾在相似位置打入霸氣世界波，這一次保利尼奧勁射將球打高。此後恆大展開持續的前場逼搶，川崎前鋒體現出了一定的控球傳遞能力，但仍被保利尼奧在禁區線附近斷球，只是保利尼奧禁區內沒有獲得起腳機會。保利尼奧的這一次搶斷起到了影響對手自信心的效果，此後一時段恆大連續在中前場形成搶斷。第7分鐘，阿蘭禁區左側弧線球攻門被川崎前鋒的韓國國門鄭成龍橫身擋出。

第12分鐘，保利尼奧自由球遠射被人牆擋出，鄭智得球再射未打上力量。鄭智此戰的主要看點是與同歲的中村憲剛在中場的對峙，中村憲剛在上賽季獲得J聯賽MVP。第15分鐘，阿蘭中場轉身擺脫時被谷口彰悟拉倒，後者領到黃牌。比賽一刻鐘后，川崎前鋒在中村憲剛與內托等核心組織下中前場運轉增多，技術能力有持續體現。

第23分鐘，鄭智左翼過人後順勢攻門，力道不大但角度很刁，鄭成龍將球撲出底線。川崎前鋒化解恆大角球攻勢后形成了多打少的快攻機會，快速追防的保利尼奧禁區前犯規，中村憲剛自由球攻門被人牆擋出，雙方高球爭搶中板倉札幌頭槌擺渡到恆大防線身後，阿部浩之禁區左側攻門被曾誠擋出底線。

恆大化解川崎前鋒角球攻勢后，通過精彩快攻取得進球：張琳芃后場送出高水準的長距離抽傳，高拉特左路得球后迅速傳中，中路跟進的阿蘭稍作調整低射破門。

在球迷熱烈助威下恆大連續形成威脅攻勢，於漢超前插后小角度攻門被鄭成龍擋出，第31分鐘於漢超錯過更好的得分機會：保利尼奧單兵逼搶造成川崎前鋒後衛失誤，保利尼奧沿底線推進傳中，於漢超門前施射皮球碰後衛折線后擊中橫樑。驚魂未定的鄭成龍緊接著出現失誤，他的傳球直接交給了阿蘭，但阿蘭試圖過掉門將時被鄭成龍攔截。

第34分鐘，鄒正上搶斷球后就勢在左路前插傳中，高拉特搶在位置更好的黃博文之前頭槌攻門，皮球稍稍高出。恆大連續錯過擴大比分的機會，但已是令川崎前鋒完全處在被動挨打的境地中，鬼木達在第34分鐘就進行換將，曾在意甲闖蕩多年的一代日本神童森本貴幸替補登場。

前40分鐘比賽恆大射門數11-1遙遙領先，且形成多次進球良機，但比分僅是1-0。川崎前鋒在換人後對陣型位置也有微調，上半場後段形成了持續衝擊，場面較此前的被動挨打明顯改觀，恆大的壓力有所提升。

進球信息

廣州恆大：第26分鐘，張琳芃后場精彩長傳，高拉特橫敲助阿蘭破門

首發陣容及換人

廣州恆大：19-曾誠；25-鄒正、3-梅方、6-馮瀟霆、5-張琳芃；8-保利尼奧、10-鄭智；20-於漢超、11-高拉特、16-黃博文；7-阿蘭

川崎前鋒：1-鄭成龍；2-登里享平、4-井川佑輔、7-車屋紳太郎、28-板倉札幌（第34分鐘，9-森本貴幸）；5-谷口彰悟、10-大島僚太、8-阿部浩之；14-中村憲剛、21-內托；11-小林悠

（木之火）