日期:3月14日，蘇格蘭穆菲爾德球場（Muirfield）已經投票接受女性會員，這是其273年歷史中的第一次，它為這家林克斯名場重新承辦英國公開賽鋪平了道路。

愛丁堡高爾夫人榮譽社團（Honourable Company of Edinburgh Golfers）是穆菲爾德的所有者，也是世界上最古老的高爾夫俱樂部。去年五月份，其第一次投票，讚成繼續保持其純男性會員政策，導致英國公開賽將它從輪換舉辦場地的名單中剔除。

第二次投票的結果星期二宣布，80.2%選票允許女性成為會員。會員政策的改變必須獲得三分之二多數讚成。這一次的投票率為92.7%，意味著收集到了621票。

英國公開賽主辦方R&A隨即表示穆菲爾德將回到世界最古老大滿貫賽的承辦場地之中。

「對於一個成立於1744年，保留了許多創始會員價值和志向的俱樂部，這是一個重要的決定，」穆菲爾德俱樂部隊長亨利-費爾韋瑟爾（Henry Fairweather）說，「我們歡迎女性成為會員，他們能享有，受益於這個卓越俱樂部的偉大傳統和友誼精神。」

自從1892年以來，穆菲爾德承辦了16次英國公開賽，最近一次是2013年，當時菲爾-米克爾森取得了勝利。

「穆菲爾德擁有漫長而重要的英國公開歷史，今年的公告讓它可以繼續下去，」R&A說，「對我們而言，承辦世界上最重要體育賽事的球場，女性全部都可以成為會員是重要的。穆菲爾德是一個傑出的英國公開賽場地，我們非常期待在未來將錦標賽帶到那裡舉行。」

俱樂部原來決定保持純男性會員政策引發了球員和立法者的尖銳批評。他們表示高爾夫未能反映當代社會。

聖安德魯斯皇家古典高爾夫2014年開始接受女性會員，這是260年以來第一次。皇家聖喬治和皇家特隆，另外兩座英國公開賽場地，去年結束了純男性會員政策。而奧古斯塔，美國大師賽之家，決定2012年邀請女性入會。

愛丁堡高爾夫人榮譽社團表示申請入會的人，無論男與女，要等待「兩、三年，甚至更長時間」才能成為穆菲爾德的會員，因為目前的會員等候名單很長。

（小風）