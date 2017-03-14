圖文-[亞冠]新浪直擊恆大VS川崎前鋒 阿蘭破門瞬間北京新浪網 (2017-03-14 21:20)
日期:3月14日20時，2017年亞冠聯賽小組賽第三輪，廣州恆大主場迎戰川崎前鋒。新浪體育 李欣／攝（發自廣州）
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