日期:3月14日消息，今天上午，北京老男孩足球俱樂部創始人郎寶華先生的追悼會在八寶山舉行。生前曾經與郎寶華一起共事的北京老男孩隊員們悉數到場，包括郭維維、魏克興、南方、韓旭、徐陽等老男孩隊員懷著悲痛的心情，送了老大哥最後一程，願他一路走好。

作為北京老男孩足球俱樂部的創始人，郎寶華先生一生酷愛足球，他是老北京隊和國家隊的忠實粉絲，通過足球他結交了全國各地的很多足球朋友，上至原中國足協主席年維泗、王俊生，下至教練球員和球迷，他與中國足球圈結下了深厚的人脈。

2011年，郎寶華先生倡議搞全國性的老甲A聯賽，得到了高峰、范志毅、彭偉國、魏群等過去甲A明星球員的相應和支持，因此，郎寶華先生是老甲A聯賽的倡議者和創始人之一。2012年，郎寶華先生出資創建「北京老男孩足球隊」，正式成立北京老男孩足球俱樂部，以95、96年參加甲A聯賽的老國安隊隊員為主建隊，並聘請金志揚為主教練，自己任領隊。老男孩隊的成立，得到了老國安隊員的一致響應和擁護，隊員們十分珍惜郎哥搭建的平台，老友相聚，既鍛煉了身體，又使過去的友誼得以延續。

郎寶華先生不滿足於老友相聚，他想利用這些寶貴的足球資源為中國足球、為北京足球做點事情。老男孩足球隊成立不久，郎寶華先生就率領足球明星們頻頻進入校園，輔導孩子們踢球，為青少年校園足球造勢，用他的話說「中國足球的未來和希望在青少年，我們要用老一代球員的影響力，讓更多的孩子喜歡足球，投身足球這項事業當中去，以後進校園要作為老男孩一項常年的重要工作，把足球公益進行到底」。四年多來，老男孩的足跡遍布北京大中小學校園，甚至也進入了陝西、浙江等校園，為普及青少年足球傾盡全力。

在今天的追悼會上，很多北京老男孩的隊員都落下了男兒淚。徐陽也對記者表示：「一切真的太突然了，沒想到再也不能和郎哥一起了，希望郎哥一路走好。郎哥放心地走吧，他永遠都是我們的好大哥，希望天堂里也有足球相伴。同時，為了郎哥未竟的事業，北京老男孩未來的旗幟不會倒。」

郎寶華先生，一路走好！安息！