雙色球第17029期開獎快訊：紅球開4個20+大號北京新浪網 (2017-03-14 21:27)
開獎截圖
日期:2017年03月14日，福彩雙色球第17029期開獎，以下是詳細開獎流程：
21：15 雙色球搖獎開始
21：18 獎號全部產生，本期獎號：紅球02 15 21 23 25 30 ；藍球10 。
當晚其他玩法開獎號碼為：
排列三第17064期最新開獎號碼：8，4，8（查看詳情）
排列五第17064期最新開獎號碼：8，4，8，8，5（查看詳情）
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