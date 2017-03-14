？ ？相信有不少人喜歡在支付寶的螞蟻森林里起早貪黑的收集能量，為的就是讓自己的小樹苗快點長大並種到沙漠地區去，支付寶也宣布會邀請部分網友免費前往阿拉善地區參觀種下的梭梭樹。

？ ？可能是由於梭梭樹體型偏小，和大家想像中的森林形成了巨大的反差，此舉引來不少質疑，尤其是梭梭樹真的能治理荒漠嗎？

支付寶螞蟻森林里種的梭梭樹有用嗎？一張圖告訴你答案

？ ？博物雜誌今天製作了一張圖解，詳細解釋了梭梭樹的作用和功效，看完大家應該可以徹底放心了。

？ ？據介紹，梭梭樹在荒漠中都是一叢一叢的，很像灌木，但其實能長到9米高，更關鍵的是根系深，一課就能抓住一大片沙土，是防風固沙的上好樹種。

？ ？另外，梭梭樹還能防洪水，阿拉善夏天大雨就靠它吸收雨水、減少橫流，保護土壤不被沖走。

？ ？有趣的是，梭梭樹的根部還會寄生肉蓯蓉，沒有葉綠素，完全靠吸收梭梭的營養，然後鑽出地面形成一個大柱子，開滿小花，是很好的點綴。

？ ？它們倆長大后，還會吸引菊科、喬本科小草，以及砂蜥等動物，讓荒漠重新變得生機勃勃。

？ ？不過有人認為肉蓯蓉可以「壯陽」，就掘地三尺給挖出來，導致梭梭樹的根系暴露在外，這是很致命的。

？ ？也許我們永遠看不到自己種下的那棵梭梭樹，但我們知道，在荒漠的某個角落，就有我們自己的一棵樹，在守護地球。