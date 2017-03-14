北京一女子乘地鐵手機被搶 心中不平衡再搶路人手機北京新浪網 (2017-03-14 19:45)
？ ？北京一女子曾在乘地鐵時，不幸手機被搶走，事後這名女子也並未選擇報警，不過事情並沒有這樣結束。數月後此事卻引發了戲劇性的一幕，這名被搶了手機的女子反而又搶了別人的手機，從受害者變成了施害者，最終這個女子被判了刑。
？ ？據《新京報》報導，事情發生在2016年底的某一天早上，溫某準備乘坐自動扶梯進入地鐵站的時候，被一名正在出站的男子搶走了手中的手機。
？ ？溫某追了幾步，沒有追上，就返回了地鐵站，也沒有報警。
？ ？在地鐵中，溫某面前的一名女子正拿著手機看電影，「我就想到自己手機被搶心裏不平衡，頭腦一熱伸手搶了面前女子的蘋果手機。」
？ ？搶了手機的溫某沒能跑掉，在樓梯口被追上，並被地鐵安保人員控制。
？ ？北京三中院一審法院認為，溫某法制觀念淡薄，搶奪他人財物，數額較大，其行為已構成搶奪罪，判決被告人溫某犯搶奪罪，判處有期徒刑7個月，罰金人民幣2000元。
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