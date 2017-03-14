國產特效電影也不全渣！九部最良心的國產特效大片北京新浪網 (2017-03-14 19:46)
？ ？國產電影的特效一直被很多影迷詬病！其實不只是電影，就連電視劇的特效也是相當的渣。但不是所有的國產電影特效都不行，在眾多的國產特效片中，還是有部分做的相當不錯的。今天我們就給大家介紹一下那些良心國產特效大片！
《尋龍訣》
？ ？《尋龍訣》裏面黃渤和陳坤的表演很不錯，劇情倒是一般般，特效的話其實還可以，當然和歐美特效大片沒法比，不過在國產片裏面絕對是很出眾了。
《三打白骨精》
？ ？此片上映時口碑一般吧，但很多看過的人都評價說特效很棒。此片投資還挺大的，特效方面總算是交出了讓人滿意的答卷。
《西遊降魔篇》
？ ？當年星爺此片上映掀起了票房狂潮。特效方面說實話看著很震撼。尤其是結局方面超爽，看得出來星爺對電影的特效要求很高。這部片演員都很不錯，現在幾年過去，很多人發現此片絕對也是一部經典！
《智取威虎山》
？ ？當年徐克此片上映票房一路飄紅，看過這部電影的人都對那隻逼真的老虎印象深刻，確實太像了，特效確實棒，值得鼓勵！
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《西遊伏妖篇》
？ ？雖然今年的《西遊伏妖篇》票房並沒有達到預期，但仍然有16億多，而電影中的特效卻被大眾一致好評。太棒了，這種氣勢和效果就是燃、就是爆！
《蜀山傳》
？ ？此片非常老了，但說到特效還是會讓人不由自主地想起來。當年徐克此片上映票房口碑都不行，只能說太超前了。多年後大眾看此片還會被裡面的特效驚艷，只能說當年的人接受不了這種風格吧！
《英雄》
？ ？2002年上映的此片，直到現在看還是很震撼。萬箭齊發的場面真是看的人酣暢淋漓。而小編印象最深的要數電影中的水滴，比劍時那一滴滴的水滴全是特效，但看的時候都以為是真實的，只能說太逼真了！
《功夫》
？ ？星爺這部作品2004年上映，距今已經13年了。《功夫》的特效絕對是非常棒的。包租婆夫婦和兩個瞎子的決鬥那特效真是太完美了，將功夫用寫意的方式表達出來，現在看來這一段堪稱神來之筆！太棒了！
《長城》
？ ？嚴格說來《長城》不算是國產片。但導演是中國人，主演和創作人員大部分也都是中國人，肯定算是中美合拍片了。這部電影的投資都達到了10個億（1.5億美元）。特效場面確實讓人嘆為觀止，裏面很多場景都超級震撼。
？ ？不過很可惜國內票房僅11億多，並沒有達到預期。
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