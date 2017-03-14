？ ？不知在座的小夥伴當中，有沒有玩《守望先鋒》的？說實話，小編當初入這款遊戲，完全是為了獵空的美臀，不過玩了遊戲之後小編才發現……獵空只是小兒科有木有啊！黑百合的屁股那才真正值得「守望」啊！

紫屁股，我們走！

這個三年真不虧！

我不去當明星就是因為眼睛畏光

縱享絲滑 ？

「睡你麻痹，起來嗨！」「哦，好的！」？

《論攝影師+閃避技能點的重要性》？

啊！要抱抱親親才能起來!？

啊，這位朋友抓起虱子來還真是專業啊。

別……別打，那是你們乾爹

這個小蘿莉免費，你要不要

草泥馬的，你怎麼就不知道老娘的心呢！

場面一度十分混亂!？

場外指導而已，你們懂什麼

沉迷自己的美色，無法自拔

吃著火鍋唱著歌，脫開手銬飛出車，扶搖直上九萬里，來世願做和平鴿。

大姑娘划船不用漿 全憑浪

大家來向我們的新幫主問好!

對，你沒看錯。就是水槍！

對不起就行了？你還沒打我呢

多退了一格？

放我下來~我可是有女朋友的狗！

高手在民間，更多的高手在陰間。

哥們挺實在的，這都沒過杆

狗狗：「這次真的是她先動的手！」

還好沒人看到趕緊走.

好姑娘，這輩子有人看了這幅圖還願意娶你算TM我輸。

好厲害，桌布抽掉東西都沒動

何潤東看起來好年輕

嘿哥們，幫個忙 ，幫我拿下AK我綁鞋帶

記得說是司機抓了一個賊...夾娃娃的最高境界...

進擊的井蓋？

就算吃不著也要在這看著！

看把車凍得。

看見了沒，這個卡車就是我遙控的

看了好多遍才發現是在扳手腕

看眼睛就知道了~資深老喪屍~

靠，那個司機占我便宜！！

可以，9個肛塞

快吃快吃！你們點的冷盤下下來了

快說，把香蕉藏到哪裡了

老闆，這個活我做不了，你找其他技師吧！

老外：我還跟中國人打尼瑪的乒乓哦！

老子拎的外賣都沒撒出一滴

愣著幹什麼，進去幫忙啊！

厲害了，我的狗

樓下那位是打野的！

麥芽的香氣？

沒猜到結果

默默無語兩行淚，撿起身旁飛機杯.......

你的愛如潮水~

你儘管浪，浪不死算我輸

逆風的方向 更適合飛翔...

農村霸主帶著小弟進軍城市

旁邊那位大媽的戲還是很到位的！

胖子的尊嚴不容褻瀆，憤怒吧

皮皮豬，我們走！

前女友被甩

全特么是套路啊

然後被一把槍擊斃了

讓爸爸教壞的還是讓媽媽教壞的？

人家刷卡通行，你刷臉就行

人家有大歐派夾得住，你菊花夾得了那麼緊嗎！！

人人有份拿好啊！拍完還給我！

如果沒接住，你們猜是左眼青還是右眼青

少……少林足球？

什麼，我不是捲心菜？

世界上最糟糕的工作——裝錢

提刀四顧心茫然

妹子，有事兒沖我來！

我不過去啊，我只是…看看

我都想像不出他原本打算幹什麼

我好像看到了一隻手……

我核彈呢？這麼大，剛放這兒的？

我竟然沒有看出什麼時候出的腳

卧……卧槽？

卧槽？一不小心弄斷了，怎麼辦？還是逃跑吧。

鼯鼠的cosplay

膝蓋莫名中箭

小孩：鹿丸，你大爺！

小米用戶：燙燙燙燙燙燙燙燙燙燙燙燙燙

小時候跟大人一起走，碰到熟人就是這個感覺

辛苦娘子磨豆腐～辛苦娘子磨豆腐呀～

兄弟，你是射了一顆衛星出去么

學好數理化 走遍天下都不怕

眼鏡蛇：我有一句……

夜空中最亮的星

永動個屁啊！ 第圈時候掉下來了

原來鑽頭也是消耗品啊

這麼胖，是該多走走

這腿我能玩一年

真不愧是戰鬥民族

裝逼失敗萬念俱灰……