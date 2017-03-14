SBL季後賽 達欣二度延長勝璞園聽牌中央社 (2017-03-14 21:16)
（中央社記者李宇政新北市14日電）SBL季後賽4強今天在板橋登場，達欣浪費一度16分的領先，被璞園逼入二度延長賽，最後靠著禁區優勢和罰球穩住，最終以107比101贏球，系列賽3比0聽牌。
超級籃球聯賽（SBL）達欣開局打出16比0攻勢，首節猛灌33分，其中達欣的施顏宗飆進3顆三分彈，單節13分入袋，達欣從開賽就一路壓制璞園。
璞園苦苦追趕，第4節靠著簡浩連續的三分球反超比分，全隊一波17比2的攻勢，打的達欣暈頭轉向，雙方開始拉鋸，以82比82進入第一度延長賽。
第一度延長賽最後3.93秒，璞園的陳堅恩在失去平衡的狀態下，踩在三分線上投進2分壓哨球，雙方又以92比92進入二度延長賽。
璞園洋將戴維斯（Quincy Davis）在正規時間5犯離場，讓達欣在禁區握有優勢。
二度延長賽，達欣洋將布拉（Sim Bhullar）攻防有所發揮，加上林冠綸的罰球，漸漸握有領先，最後27.57秒，璞園陳子威的三分球追成101比105，但璞園總教練麥班達吞了技術犯規，達欣的林冠綸穩住罰球，接下來又握有球權，終於收下勝利。
達欣總教練邱大宗賽後表示，單打獨鬥太多才讓對方有機會反撲，「但雙方都沒有準備好打抗壓性的比賽，所以都給了對方機會。」
「我一直跟我們球員說，對方怕我們怕得要死，壓力比我們大。」邱大宗強調，球隊不要去想3比0的事，要鞏固球隊。1060314
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