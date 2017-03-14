（中央社記者康世人新德里14日專電）印度人民黨（BJP）擊敗北方省執政的社會黨（SP）後，在競選期間遭控在3年前強暴女子的北方省內閣部長普拉賈帕提，警方今天逮捕他兩個兒子及其他3名涉案人。



北方省警察和特別任務小隊今天逮捕捲入北方省交通部長普拉賈帕提（Gayatri Prajapati）涉強暴案的3名嫌犯。



此外，「Zee News」報導，警方也在諾伊達（Noida）逮捕普拉賈帕提的兩個兒子，這兩人被控提供藏匿住所給普拉賈帕提。



警方的報告說，普拉賈帕提的配槍保鏢先前也在北方省首府勒克瑙（Lucknow）向警方投降。



普拉賈帕提涉強暴案爆發迄今為止，已至少有6人遭逮捕，但普拉賈帕提仍在外藏匿。



印度北方省選戰激烈期間，普拉賈帕提被一名女子指控，在2014年10月在茶水中下藥迷姦了她，並拍下不雅照片。



被害人指出，因被威脅若不順從就公開照片，她遭普拉賈帕提連續強暴2年。直到2016年7月，因普拉賈帕提試圖性騷擾被害人的女兒，被害人寫信給政府部門投訴，但政府部門沒有作為，她又向最高法院提出控訴。



當警方要逮捕普拉賈帕提時，他的律師向最高法院提出訴訟，指這項指控與逮捕在選戰期間發生是「政治手段」。



最高法院審判庭裁定，只要普拉賈帕提遭逮捕可尋求保釋，但普拉賈帕提因而藏匿在外。



在11日公布結果的北方省省議會選戰中，普拉賈帕提敗給同一選區的印度人民黨候選人，未能成功連任省議會議員。1060314