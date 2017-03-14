聯合國人道事務與緊急援助副秘書長奧布賴恩告訴聯合國安全理事會，世界正面臨自1945年聯合國創立以來最大人道危機，在葉門、南蘇丹、索馬利亞、奈及利亞四國逾2000萬人正面臨饑荒與疾病折磨。他呼籲全球伸出援手，在七月以前挹注44美元（約1365.6億元台幣）進行人道救援「以阻止災難發生」。

根據聯合國定義，饑荒（famine）是指當一個國家，有逾30％不足5歲的孩童患有急性營養不良（acute malnutrition），且致死率達每日萬分之2以上即符合標準。奧布賴恩（Stephen O’Brien）上周五（3月10日）指出，若無大量資金提供應有援助，「民眾會就會活活餓死」，且「更多人會因疾病死去」，另外，兒童們因嚴重營養不良、無法上學，經濟發展也會倒退，等於是說他們未來是完全沒有希望的。事實上，聯合國兒童基金會（UNICEF）早就發出警告，提醒全球今年恐有140萬名孩童活活餓死。

在歐布賴恩眼中，目前內戰嚴重的葉門情況最嚴重，當地估計有1880萬人口需要協助，占了全國3分之2，其中面臨饑荒與食物危機者達1400百多萬人，光是和1月相比，就增加了300萬人之多，且每10分鐘就有一名孩童死去。依照奧布賴恩估計，葉門今年急需21億美元，才能拯救1200百萬人性命，根據資料統計，從2017年年初至今聯合國已經收到9000萬美元的援助，但離所需的還差很多。

據悉，葉門政府背後撐腰的沙烏地阿拉伯，以及支持「青年運動」（Houthi）占據葉門首都沙那的伊朗，目前皆對奧布賴恩允許聯合國援助入境，但各方卻均不讓人道與政治援助長期介入；若狀況持續，「饑荒無可避免」。

南蘇丹從2013年內戰以來，至今仍無平息跡象，造成當地前所未見的「人為饑荒」，去年還爆發霍亂疫情。奧布賴恩指出，南蘇丹超過750萬人需要救援。聯合國估計，全國有40％的人口（約490萬人）迫切需要食物、農業與營養協助；而有超過1百萬孩童急性營養不良，若未能及時獲援，27萬人將有迫切生命危險。

至於奈及利亞，打著「西方教育是罪惡」為旗幟的伊斯蘭教聖戰組織「博科聖地」（Boko Haram）與政府之間之內戰，導致2百多萬人流離失所，造成聯合國口中的「非洲大陸最大危機」。聯合國去年12月估計當地7.5萬名兒童正處於餓死危機，全國有180多萬人面臨饑荒。

最後，東非國家索馬利亞則面臨嚴重旱災和饑荒問題。聯合國「食物安全暨營養分析署」（FSNAU）估計，索國境內超過該國一半人口，約620萬人需救援，超過36萬3000名兒童營養不良，超過7萬名孩童嚴重營養不良，急需各國救援。（吳雯淇/綜合外電報導）