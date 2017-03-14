美國社會科學研究委員會最近發表一份報告，雖然美國就業市場自經濟危機以來已經改善不少，但報告指出，現在仍有將近500萬年輕人即沒上學，也沒工作，主要還是與經濟脫不了關係。

美國社會科學研究委員會（Social Science Research Councils）旗下美國指標（Measure of America）研究部門上周公布的一項報告顯示，在所有16到24歲的美國年輕人當中，有12.3%既沒工作也沒上學，人數約為490萬。

雖然這一數字看似驚人，但已經比2010年經濟危機剛結束時下降了16%，同時也比2008年經濟危機發生前的12.6%較低。

這份報告表示：「經濟危機與年輕人與社會脫離有著密不可分之關係。在2010年到2015年間，根據當時調查，由於經濟恢復、高中畢業率增加以及全國其他組織的努力，無業青年數量因此減少。

實際上，傳統上政府所採用的衡量指標，並不完全能完全反映年輕人參與社會的真實情況。政府數據顯示，到2016年底，16到24歲年輕人的勞動參與率是55%，但這一數字是採樣自那些正在工作或者正積極找工作的年輕人，那些不積極找工作或者正在上學的人未被納入考量。

社會科學研究委員會的這份報告則彌補了這一缺憾。這份報告表示：「不同族群的青年，脫離社會的程度大不相同。例如，每14個亞裔青年中，只有一位既不上學也不工作。相比之下，每4位北美原住民青年中，就有一位脫離社會」。

總體來看，亞裔青年中，既不上學也不工作的人占7.2%，白人則為10.1%，西語裔為14.3%，非裔則高達18.9%。北美原住民青年的這一比例最高，達到了25.4%。

報告表示：「總體來說，無論哪個族群，青年人脫離社會的概率會隨著家庭收入的增加而減少。很顯然，貧困與年輕人脫離社會的關係很大」。

此外，年輕人脫離社會的情況也與不同的生活環境息息相關。例如，與城市地區相比，鄉村地區的年輕人脫離社會的情況就嚴重得多。數據顯示，城市年輕人脫離社會的比例為14.2%，鄉村地區則高達20.3%。郊區年輕人比例為12.3%。報告表明，南部鄉村地區年輕人脫離社會的情況尤為嚴重，有24%的年輕人既不上學也不工作，是全國平均標準的兩倍。

報告指出，鄉村年輕人的就業問題近期浮出水面，這也是為何川普在鄉村地區獲得高支持率的原因，選民希望川普會實現競選承諾製造更多就業機會。

此外，此報告也指出公共媒體報導偏頗問題。報告表示：「多數報章雜誌所刊登文章，多是強調中產家庭出身且受過大學教育的青年找不到工作的故事。實際上，在20歲出頭的無業青年中，只有極少數受過大學教育，僅佔4%。大多數無業青年處於極端貧窮狀態，或者需要照顧家中殘疾人和孩子。因此，不管是付不出學費無法上學或者必須照顧家人而無法外出工作，都讓他們的生活只能在原地踏步」。

根據美國大量的實證研究，一畢業就失業的青年甚至可能會在後來的20年內薪水都比同儕低20%。以上兩種情形都會導致國家平均GDP 的減少，以及國家稅基的流失，因而影響國家財政與各種老年給付、社會福利等。而失業青年無所是事，也恐造成社會治安問題。

其實失業並非青年個人之責，政府應加強教育內容，讓青年所學與世界之需連接，也要預防雇主趁火打劫逼迫求職青年無薪地扛起專職人員的工作量。若惡性循環持續下去，只會影響到這些來扛起國家經濟之年輕人之競爭力，在全球走入人口老化後，青年失業問題應是政府優先關心之重大議題。（吳雯淇/綜合外電報導）