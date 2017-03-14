2017年冬季世界大學運動會(Universiade)讓整個阿拉木圖城今年愈冷愈發活動力。年輕的大學志工們穿著帶有哈薩克傳統紋飾的亮綠色鋪棉運動外套和雪地毛帽在整個城市亮麗的穿梭著。





▲聖火傳遞 《攝影：依察》





SPREAD YOUR WINGS





一月二十九日大清早，在聖火即將經過的沿路上已擠滿了神采飛揚的城民，手中用力揮舞的旗子將道路兩旁圍成一條青花海，一旁視力花花的婆婆不拿相機也沒有手機，只是殷切提醒著管制警察聖火靠近時要告訴她，為的是要向運動員們揮揮手，赤子般的真誠和那單純的神情及話語讓周遭的年輕世代久久難以忘懷。





▲Spread your wings 《攝影：依察》





賽場間揮舞著翅膀，不斷被路人攔截拍照的可愛小隼(哈薩克語Сұңқар)在草原民族心中象徵著力量、速度和對勝利的努力追求，銳利帶殺氣的雙眼在化身為吉祥物之後多了幾分俏皮，與蓄勢待發的年輕運動員們準備盡情展翅飛翔(世大運口號：spread your wings)。





▲人生最美的速度 是完美掌握著自己的速度 《攝影：依察》





世界最高滑冰場





位於外伊犁阿拉套(北天山山脈)的麥迪奧滑冰場(哈薩克語Медеу)上，選手們迎著大風雪依然不亂陣腳的遵循自己的速度一圈又一圈。看台上的民眾被強風吹得一臉雪花，半睜著雙眼用力嘶吼加油。 這個全世界最高的滑冰場是滑冰愛好者必朝聖之處，一萬五百平方公尺的大冰面在層層雪山圍繞之中，站在冰面上仰望之時，一種若此時金雕盤旋便立馬會像小雞般被叼走的渺小之感油然而生。





▲GO DENIS 《攝影：依察》





哈薩克高麗冰王子





2016年新完工的冰宮(哈薩克語Алматы Арена)是哈薩克斯坦為第二十八屆世大運所呈上的獻禮之一。花式滑冰最亮眼的一顆星非丹尼斯．丁(Денис Тен)莫屬，四周跳的完美演繹贏得了所有在場雞皮掉滿地，流暢如水般的蹲轉在暴雷般掌聲中絕妙休止，眾望所歸的拿下「橄欖枝冠」。





天山腳下的蘋果城將國際大學運動總會(FISU)旗幟交給2019年的克拉斯諾亞爾斯克後，繼續迎接新的篇章，相遇下一個冰雪爛漫奇緣。