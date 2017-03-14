WBC／阿尤康再敲安 古巴隊又超前日本NOWnews今日新聞 (2017-03-14 20:25)
第四屆世界棒球經典賽，第二輪東京巨蛋賽事，日本與古巴隊激戰，日本隊雖然在5局下由青木宣親野手選擇、筒香嘉智中外野安打追平比分，但古巴隊打擊夠猛，Yosvany Alarcón6局上再度敲安超前比分，目前古巴隊以5:4領先日本隊。
兩軍你來我往，首局日本隊山田哲人首打席開轟，但2局上古巴隊還以顏色，Yurisbel Gracial2分砲再把比分超前。
日本隊不放棄，3局下由主砲筒香嘉智敲出適時安打追平比分，但4局上Víctor Mesa的左外野安打，也再次讓古巴隊要回領先。
5局下日本隊由青木宣親在二、三壘有人局面擊出野手選擇滾地球、這時筒香嘉智再補上一支中外野安打追平比分。
眼看日本隊氣勢正旺，古巴隊也不甘示弱，6局上Gracial敲出二壘安打，Yosvany Alarcón（阿尤康）又敲出左外野安打超前比分。
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