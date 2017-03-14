▲國泰世華長榮航空聯名卡遭控廣告不實，長榮航空回應聯名卡購票專區已享有優惠，故不再適用於短期促銷價格。（圖／長榮航空）

消基會日前接獲民眾投訴，使用國泰世華長榮航空聯名卡購買機票買反而比較貴，質疑涉嫌廣告不實。長榮航空今（14）日下午回應，聯名卡購票專區已享有優惠，故不再適用於短期促銷價格。

消基會日前接獲申訴，一位吳小姐使用國泰世華長榮航空聯名卡購買機票，查詢台北澳門來回機票時，網頁上出現最低價格為6333元，後來她又進入長榮官方網站「信用卡購票專區」查詢，同樣的時間、艙等卻顯示最低價格6889元，讓她很傻眼，直呼上當。

對此長榮航空回應，與國泰世華銀行推出聯名信用卡優惠外，也會不定期推出早鳥及各式短期優惠促銷票價，訂位艙等及哩程累計與退票規範均有所不同。



長榮航空與國泰世華聯名卡在聯名卡購票專區推出的年度優惠價格，其適用指定艙等已享有9折或是95折優惠，因此不再適用於長榮航空官網上同樣是經濟艙的短期促銷優惠票價艙等，長榮航空於官網上也有相關說明，建議民眾在購票時，可以比較價格及使用規範後，再行選擇最適合票價。