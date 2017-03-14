聯名卡優惠遭控廣告不實 長榮航空回應了NOWnews今日新聞 (2017-03-14 20:38)
消基會日前接獲民眾投訴，使用國泰世華長榮航空聯名卡購買機票買反而比較貴，質疑涉嫌廣告不實。長榮航空今（14）日下午回應，聯名卡購票專區已享有優惠，故不再適用於短期促銷價格。
消基會日前接獲申訴，一位吳小姐使用國泰世華長榮航空聯名卡購買機票，查詢台北澳門來回機票時，網頁上出現最低價格為6333元，後來她又進入長榮官方網站「信用卡購票專區」查詢，同樣的時間、艙等卻顯示最低價格6889元，讓她很傻眼，直呼上當。
對此長榮航空回應，與國泰世華銀行推出聯名信用卡優惠外，也會不定期推出早鳥及各式短期優惠促銷票價，訂位艙等及哩程累計與退票規範均有所不同。
長榮航空與國泰世華聯名卡在聯名卡購票專區推出的年度優惠價格，其適用指定艙等已享有9折或是95折優惠，因此不再適用於長榮航空官網上同樣是經濟艙的短期促銷優惠票價艙等，長榮航空於官網上也有相關說明，建議民眾在購票時，可以比較價格及使用規範後，再行選擇最適合票價。
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- MIDO Belluna II雋永系列80小時皇家經典機械對錶-40+33mm-
- 【Ambience】比利時Luna 現代地毯--倫敦(160x225cm)
- MIDO Belluna II雋永系列80小時皇家經典機械對錶-40+33mm-
- MIDO Belluna II Gent 經典時尚機械腕錶-銀白 M00143122031
- TISSOT PRC100 純白閃耀經典女錶(珍珠貝)-29.7x28mm
- oris Grand Prix賽事歐陽若曦計時限量機械腕錶-黑/44mm
- POLICE 都會偏光飛行員太陽眼鏡 (銀灰色) POS8691-627P
- 【DON綻放花都】雙人四件式天絲全舖棉兩用被床包組
- MIDO Multifort 系列經典皮帶腕錶-黑/42mm
- 【冷藏４℃蛋糕櫃】直立式 5尺 冷藏蛋糕 展示櫃 C-105S
台灣女子馬來西亞被關押35小時 網友：持大陸護照就不一樣【北京新浪網】
長出金黃色繁殖羽毛 學甲濕地聚集逾200隻黑面琵鷺【台灣好新聞報】
日本飯店漲不停 東京仍居國人最愛城市【中央社】
香港美食新街景 美食車出沒【旅遊經】
奢華無極限！杜拜頂級精品酒店新開幕 業者積極來台搶客【NOWnews今日新聞】