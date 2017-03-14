新浪科技訊 日期:3月14日消息，英特爾近日宣布以153億美元收購以色列高級輔助駕駛系統（ADAS）公司Mobileye，清華大學計算機科學與技術系教授鄧志東向新浪科技談及對此事的看法。鄧志東認為，自動駕駛領域已經進入競爭期。目前行業內的技術挑戰是如何提供一個高可靠低成本的整體解決方案。

「包括英特爾、英偉達和高通在內的全球三大晶元巨頭均將人工智慧汽車晶元的發展作為未來最重要的發展方向，加快進行各種外圍收購和戰略布局。」鄧志東介紹稱，在人工智慧晶元的全球競爭格局中，英偉達的GPU先聲奪人，高通也動作頻頻，並在去年10月以470億美元收購傳統汽車晶元龍頭恩智浦，加速其對人工智慧汽車晶元的布局。

鄧志東表示，英特爾本身在移動互聯網時代幾乎沒有作為。伴隨人工智慧大潮來臨，英特爾面對其他兩家全球競爭對手，已有極大的危機感。

而在實際上，在以153億美元收購Mobileye之前，英特爾已經進行了多項外圍收購。2016年，英特爾收購義大利晶元製造商Yogitech，5月份又收購了俄羅斯ADAS軟體開發公司Itseez，隨後在8月和9月，又分別收購了收購深度學習晶元初創企業Nervana Systems和低功耗計算機視覺晶元公司Movidius。鄧志東表示，與之前167億美元併購現場可編輯邏輯門陣列（FPGA）技術龍頭企業Altera一起，英特爾充分展現出了英特爾希望抓住人工智慧時代的決心。

鄧志東認為，目前的自動駕駛技術競爭格局，在更長期的時間中，指向了更大範圍的人工智慧晶元競爭，這將會導致全球晶元產業重新洗牌。

「目前ADAS技術和自動駕駛技術商業落地的瓶頸之一，是如何提供低成本、低功耗和高性能的深度學習晶元，也就是所謂計算能力的實現，但同時也迫切需要Mobileye所擁有的全球領先的低成本單目視覺解決方案，包括ADAS業內最先進且經過實戰的深度學習演算法和超大的駕駛大數據。」

作為一家車載單目視覺演算法公司，1999年成立的Mobileye號稱以色列的「阿里巴巴」，是目前全球ADAS行業的技術標杆企業和領導者，是大多數汽車主機廠ADAS產品的核心供應商。

鄧志東表示，Mobile在傳統汽車行業內的品牌和夥伴資源，也是跨界英特爾缺乏的。從這個角度來說，英特爾的這次收購物有所值，一定會加速ADAS技術和自動駕駛技術的普及和進步。

除此之外，鄧志東建議國內ADAS初創公司避開鋒芒，沉下心選好特定的應用場景，同時不斷創新，將中國市場做實。而隨著ADAS技術在民用車領域逐漸普及，鄧志東表示相關法律法規應提上議事日程，啟動公共諮詢，加快相關法律法規的指定，以適應共享新能源無人駕駛汽車時代的來臨。（周峰）