專門用來氣前任！日本推出租女友拍照秀恩愛服務北京新浪網 (2017-03-14 20:31)
？ ？近年來，為了應對父母及親友的催婚壓力，「租」女友回家過年已經成為一種新招式，而在日本也有類似的服務，並且比起國內來說要更加的人性化。
？ ？據外媒RocketNews24報導，日本Family Romance公司推出了一項稱為Real Appeal的服務。客戶可以選擇一名假女朋友來來秀恩愛，拍照之後，可將這些照片上傳到社交網路。
？ ？可能有人會問，誰會有這樣的需求呢？比如，有些人和前任分手后，仍希望向他們展示自己的生活依舊多姿多彩。
？ ？如果客戶想要製造更多「假象」，該公司還會根據客戶需求提供不同的服務類型，允許指定不同的年齡和性別的「出鏡者」。
？ ？據了解，這項服務兩小時的費用為8000日元（約合人民幣480元），其它花銷都需要客戶自己支付，比如外出旅行。
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