？ ？電視上亦或是遊戲裡經常會看到十萬伏特類似的字眼，但是大家或許並沒有真實的看到過高壓電擊的效果。今日，有老外就做了這樣一項實驗，用20000伏特電擊西瓜和牛排，畫面果然超出想像。

？ ？電擊視頻：

？ ？在實驗中，他們找來四個巨大的電容器組合到一起，瞬間可以爆發出20000伏的高壓。他們將電極的一端插入西瓜，一人離得遠遠的拉動開關，結果西瓜就像炸彈一樣瞬間爆開，相當震撼。

？ ？此外，他們還打算用這個設備去「烹飪」牛排，沒想到，牛排並沒有像想像中一樣被燒焦，而是直接被擊飛，中間還擊穿一個大洞。

？ ？當然，此類實驗危險性極高，稍不留神就可能性命不保，千萬別去模仿。

？ ？視頻截圖：

老外用20000伏特高壓電電擊西瓜和牛排 畫面相當震撼！

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