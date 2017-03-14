不再被「辣眼睛」!imoo C1 護眼功能解析北京新浪網 (2017-03-14 20:38)
最近幾年，越來越多廠商為手機加上了「護眼模式」，甚至連iPhone也跟風了一回。護眼模式的原理是，把能量較強、給眼睛帶來較大傷害的藍光過濾掉，只留下對眼睛無害的紅黃綠。
然後imoo C1，除了上面說的護眼模式或者濾藍光模式之外，在護眼上還有獨家的前置距離眼、科學定時等獨特的創新。
作為imoo C1主打賣點的 「三重護眼」功能，到底怎樣呢?我們一起看看。
imoo C1由步步高教育電子出品，擁有「通用模式」和「學習模式」。通用模式下，為Android6.0系統。可以想怎麼用就怎麼用，是一台日常手機;而一旦進入學習模式，便有無數學習資源可以使用。從教輔書、名師視頻到名校真題，一應俱全。
看來，imoo C1也是「名門出品」。那麼，imoo C1的護眼究竟如何呢?C1擁有常見的護眼模式/濾藍關模式，開啟之後可以過濾400nm-500nm的高危藍光。
imoo C1的濾藍光模式/護眼模式
另外在硬體上，imoo C1在揚聲器旁邊增加了獨特的前置距離眼感測器，可以看到開孔不一般的手機要長一些。
得益於imoo C1獨有的距離眼感測器，當臉距離屏幕太近時，imoo C1能自動發出相關提醒。
此外，還可以設定「用眼疲勞提醒」。在連續使用手機后，imoo C1將自動關閉屏幕，讓你能夠放鬆眼睛。
作為重要功能，imoo C1的護眼功能很全面，也很有新意，不僅護眼模式護眼效果自然，還獨有「距離提醒」、「疲勞提醒」功能。imoo C1給已經高度競爭的手機行業，帶來了一些新鮮方向和看點。
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