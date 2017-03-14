美國務卿提勒森遭爆料 擔任CEO時曾用化名電郵NOWnews今日新聞 (2017-03-14 20:12)
紐約州總檢察長施耐德曼(Eric Schneideman)表示，現任國務卿提勒森(Rex Tillerson)在擔任埃克森美孚石油公司(Exxon Mobil Corp)期間，曾化名使用電郵收發有關氣候變遷及工作事務的訊息。
綜合外媒報導，紐約州總檢察長辦公室周一(13日)在信件中指出，從2008年到2015年期間，提勒森曾使用假名「Wayne Tracker」做為化名電郵名稱，而「Wayne」則是提勒森的中間名。而負責的施耐德曼正在調查埃克森公司是否涉嫌詐欺，企圖以錯誤的氣候變化訊息誤導投資者。
這封信件是施耐德曼寄給位於曼哈頓的紐約州法院法官奧斯特瑞格(Barry Ostrager)，他控訴埃克森美孚過去沒有遵守法院命令，配合調查交出所有相關文件。
埃克森公司的發言人傑佛斯(Alan Jeffs)在一封電郵中說明此事，他表示電子郵件「Wayne.Tracker@exxonmobil.com」是公司電郵系統的一部分，提勒森使用這個信箱做為和公司高層員工及前總裁間快速溝通的管道。他也提到，過去已經提供了超達250萬頁的文件，以配合調查。國務院發言人梅森(Julia Mason)拒絕針對此事評論。
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