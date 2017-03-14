暴風雪急凍美東 兩天超過六千班機被迫取消NOWnews今日新聞 (2017-03-14 20:13)
美國東北部被暴風雪襲擊多日，周二(14日)該地區多數學校停課，數千航班也被迫取消。暴風雪從緬因州一路掃到維吉尼亞州的人口密集區，連靠西部內陸的俄亥俄州也被波及。
根據法新社報導，美國國家氣象局(NWS)周一(13)凌晨開始發布了24小時的暴風雪警報，包含紐約市在內，從北部康乃狄克州一路延伸到紐澤西州。多家航空公司取消班機，周一及周二兩天至少取消了6,800架次的航班，紐約、波士頓、巴爾的摩、華盛頓及費城機場都受到影響。
康乃狄克州州長也宣布了禁止旅遊，希望受影響地區的民眾暫時不要上路以免發生意外。紐約市市長白思豪(Bill de Blasio)13日午夜也宣布進入緊急狀態。上任後首度面對大規模氣候災害的總統川普(Donald Trump)也說，已經與國土安全部聯繫，也要求聯邦政府緊急事件管理署隨時準備提供援助。
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