美將在南韓部署無人機 陸：火上澆油中央社 (2017-03-14 20:09)
（中央社台北14日電）針對美國將在南韓部署攻擊型無人機，大陸外交部指出，當前朝鮮半島局勢高度複雜敏感，有關各方如果真正希望看到地區和平與穩定的話，「應該多做一些剎車和滅火的事，而不是火上澆油」。
中國大陸外交部今天舉行例行記者會，根據官網文字實錄，媒體提問，為應對北韓威脅，美國日前宣布將在南韓空軍基地部署「灰鷹」攻擊型無人機，中方對此有何回應？
華春瑩說，看到了關於美國擬在南韓部署無人機的報導。有關方面如果真正希望看到該地區保持和平穩定，就應該多做一些「剎車」和「滅火」的事情，而不是做「火上澆油」的事情。
她表示，半島的和平與穩定符合各方共同利益，也是各方共同的責任，希望「相關各方都能保持冷靜和克制，做一些有助於緩解局勢緊張的事，而不是相反」。1060314
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