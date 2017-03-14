（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡14日專電）非洲國家辛巴威1名2歲小男童的陰莖，竟被患有精神病史的母親以「這個年齡陰莖太長」為由，遭利剪剪斷，斷送一生性生活。目前母子二人均已送醫治療。



辛巴威「紀事報」（Chronicle）今天報導指出，小男童已入院治療2個月，政府有關部門正積極為他尋找日後出院後合適居住的幼兒院。



一名不願具名的親戚告訴媒體，小男孩的母親已經被送往精神疾病醫院接受治療。



這名親戚說：「我們對於這件事情太震驚了。據鄰居描述，小男孩母親當時還大吼大叫，請鄰居幫忙一起做這件事。」



「我們十分遺憾小男孩長大後再也無法享受正常性生活。希望母子二人都能早日康復出院。」



報導引述醫院護士表示，小男孩是1月份送來醫院接受治療的，雖經歷許多痛苦，但在護理人員悉心照料下已漸漸好轉。許多其他病患對於小男孩媽媽的暴力行為都深感遺憾。1060314