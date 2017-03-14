華信假人挑戰 老董總座空地勤旅客一起來中央社 (2017-03-14 20:00)
（中央社記者汪淑芬台北14日電）華信航空最近製作了很流行的「假人挑戰」影片，董事長謝世謙、總經理韓梁中、空地勤人員及旅客一起入鏡，玩得不亦樂乎。
這支「假人挑戰」影片主題是「華信航空各單位人員工作的一天」，包括機場櫃台旅客報到、空服組員報到任務提示、機務人員作飛行前檢查以確保每一趟飛行安全、機場勤務人員在機坪帥氣工作、旅客快樂登機、機艙內機長及空服員歡迎旅客登機。
影片最後在華信企業總部大門前，由謝世謙與韓梁中宣布「華信航空 假人挑戰 成功」。
華信航空說，這是第一次動員公司團隊及旅客共同演出，拍攝過程充滿驚喜和感動，指令一下，全公司上上下下、每個單位每個同仁，發揮最大團隊精神，個個都化身為最佳男女主角，完全投入、不計形象的演出，充滿創意，入戲的精彩表演，非常令人驚艷。
相關影片連結：https://youtu.be/0M_PghTcbGg。1060314
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