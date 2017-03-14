九族櫻花祭第2波富士櫻登場 回饋中部五縣市鄉親推特價台灣好新聞報 (2017-03-14 19:31)
記者吳素珍／南投報導
九族櫻花還在開，即日推出櫻花季第2波，綿延數百公尺櫻花大道富士櫻粉艷登場，3月17日至3月26日期間特別加碼，推出中部五縣市(台中、彰化、南投、苗栗、雲林)鄉親回饋特價，不是設籍中部五縣市的遊客，也一樣可以享有優惠價入園。
今年受暖冬影響，全台各地的櫻花花況有點錯亂，以九族櫻花祭為例，花開的時機比往年平均花開日期晚了約三個星期，因此往年到了這個時候應該櫻花都落光的了，今年卻仍然有漂亮的櫻花仍在盛開。
台灣最大的賞櫻盛會，九族櫻花祭近幾年再推櫻花大道與富士櫻，紛紅色的富士櫻雖然是單瓣的花形，但是盛開時，綿延粉黛層層疊疊也非常壯觀，有別於一般八重櫻的桃紅艷色，呈現另一種風情，非常受到遊客的喜愛。
配合花期，相關櫻花祭活動，除了夜櫻已經截止外，大都有延期繼續，包括熱鬧的日本祭典特產街和浴衣、人力車體驗等，遊客可以租換日式傳統浴衣，漫步櫻花大道，感受和風賞櫻的櫻花祭風情，而近年來野餐活動盛行，九族文化村也推出了野餐特區，在綠草如茵的櫻花林不論躺下、坐著或奔跑，都很適合和家人一起享受櫻花野餐的樂趣。
另外還有一項受到矚目的特展也同時在九族文化村展出，在日本推出已經50年的鹹蛋超人，正名為「奧特曼英雄」，除了各式公仔，包括一座高七米的超大公仔和擁有各式互動遊戲的「奧特曼英雄訓練本部」將使曾經跟超人一起長大的許多奧特曼迷瘋狂，千萬不能錯過。
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【OCTAVIA 8 真皮】麥格瑞 牛皮無功能A4雜誌包(原色棕)
- 【TAISH】雷克斯L型獨立筒乳膠皮沙發組
- TISSOT Tradition 羅馬經典大三針石英腕錶-玫瑰金框x咖啡/4
- MIDO Great Wall 長城系列機械對錶-白
- 紐西蘭BLUNT保蘭特抗強風時尚自動傘Metro- 時尚紅(折傘)
- TISSOT PRC 200 競速三眼計時腕錶-藍/42mm
- Michael Kors MK Sawyer 美式晶鑽計時腕錶-金/38mm
- 睡夢精靈 森林系 風信子黃金級四線獨立筒床墊雙人加大
- TISSOT QUICKSTER NATO 活力運動腕錶-銀x黑/42mm
- MIDO Baroncelli III Lady 天文台認證機械腕錶-銀 M0102081
台灣女子馬來西亞被關押35小時 網友：持大陸護照就不一樣【北京新浪網】
長出金黃色繁殖羽毛 學甲濕地聚集逾200隻黑面琵鷺【台灣好新聞報】
日本飯店漲不停 東京仍居國人最愛城市【中央社】
香港美食新街景 美食車出沒【旅遊經】
奢華無極限！杜拜頂級精品酒店新開幕 業者積極來台搶客【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》