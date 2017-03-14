阿聯酋經理看台灣像寶玉 盼宣傳加把勁中央社 (2017-03-14 19:40)
（中央社記者汪淑芬台北14日電）阿聯酋航空台灣區經理杰柏（Jaber Mohamed）去年5月上任，來台灣近1年時間，在他眼中台灣很棒，甚至用寶玉來形容，但他覺得比起其他亞洲國家，台灣的宣傳還得再加把勁。
杰柏曾派駐科威特、烏干達、希臘、塞普勒斯、阿爾及利亞，去年5月前，從未來過台灣，如今在台灣生活近1年，不但適應良好，還大讚台灣。
杰柏是回教徒，他說，台灣已有超過100家通過認證的穆斯林餐廳，尤其海鮮料理很不錯。
杰柏也讚賞台灣的烘焙技術，說台灣做的麵包、糕餅水準都很高，他提到在杜拜，他住家附近就有一家台灣人開的麵包店，還沒來台灣前就覺得好吃，現住在台灣，到處都可買到好吃的麵包。
除了飲食外，在杰柏眼中，台灣還棒在治安良好，交通便利，人民誠實善良，值得看的地方很多，他說，從前不認識台灣，但來台灣後，發現台灣像個秘密基地，是旅遊市場上一塊寶玉。
不過，杰柏也認為，和泰國、馬來西亞、菲律賓等亞洲其他國家相較，台灣對國外的宣傳還不太夠，需要再加把勁，讓更多人認識台灣。
杰柏說，他的兄弟與朋友都在他宣傳下，來台灣旅遊，個個讚不絕口。
阿聯酋2014年2月開航台灣，台灣到杜拜的旅客量逐年成長，杰柏也看好未來台灣市場，他希望更多台灣民眾搭阿聯酋到杜拜旅遊或轉機。
雖然夏天到杜拜非常炎熱，但杰柏說，杜拜很多活動都可安排在室內，除了各種大型購物中心、主題樂園外，連攝氏零下4度的滑雪場都有，不受外面氣溫影響。1060314
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