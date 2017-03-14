以色列爆竹廠爆炸 四傷中廣新聞網 (2017-03-14 19:40)
以色列一家爆竹工廠爆炸，有四個人受傷，其中一人傷勢嚴重。
救護人員說，爆炸的工廠在海濱城市「尼坦亞」附近。有報導說，工廠裡還有工人。
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