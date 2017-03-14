土耳其中部旅遊勝地「卡帕多西亞」颳大風，三個熱氣球硬著陸，有四十九名觀光客受傷，其中有大陸觀光客。



土耳其官方通訊社說，熱氣球上搭載的都是歐洲和大陸觀光客。受傷的人裡有九人骨折，送醫治療。



