持續綠島海洋油污染事件應變作業環保署開口合約增強能量 加速綠島清污速度



(中央社訊息服務20170314 17:56:14)有關綠島海域遭不明來源之海洋油污染事件，由環保署與臺東縣環保局等單位組成的應變中心，於本(14)日中午12時30分於綠島航空站會議室召開第六次應變中心會議。今日應變作業截至中午12時，已動員100人次、巡防艇3航次，清理含油垃圾及油污共約528公斤。



台東縣環保局表示，自應變作業以來，累計已動員超過300人次、清理2007公斤含油垃圾及油污，環保署開口合約增強能量加速綠島清污速度，環保署與臺東縣環保局感謝岸巡八一大隊、台東海巡隊、東管處、綠島鄉公所等各單位連日來的辛苦，及由俞明宏教練所帶領的當地潛水人員無私協助。



為能完整清理礁岩區附著油污，人員須先以金屬湯匙及刮刀刮除焦油球，續以吸油棉吸附，最後再由高壓清洗機清洗，而為避免二次污染，清洗前需再佈設吸油棉索及附油球索等兩道防護，過程繁複，惟考量中寮及柴口地區為綠島熱門遊憩景點，環保署開口合約廠商本日已增僱10名當地民眾，預計於3日內完成中寮漁港至柴口地區680公尺海岸線之焦油粒清除作業。



應變中心表示，為儘速回復綠島當地海洋環境，環保署將全力協助臺東縣政府，也呼籲民眾在除污作業期間勿靠近污染區域，以維護自身安全並避免造成二次污染。另外，臺東地檢署亦已分案吳維仁主任檢察官偵辦綠島偷排油污案，未來將尋求法務部國際及兩岸法律司協助揪出元兇。



訊息來源：台東縣政府



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