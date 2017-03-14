持續綠島海洋油污染事件應變作業環保署開口合約增強能量 加速綠島清污速度中央社 (2017-03-14 17:56)
持續綠島海洋油污染事件應變作業環保署開口合約增強能量 加速綠島清污速度
(中央社訊息服務20170314 17:56:14)有關綠島海域遭不明來源之海洋油污染事件，由環保署與臺東縣環保局等單位組成的應變中心，於本(14)日中午12時30分於綠島航空站會議室召開第六次應變中心會議。今日應變作業截至中午12時，已動員100人次、巡防艇3航次，清理含油垃圾及油污共約528公斤。
台東縣環保局表示，自應變作業以來，累計已動員超過300人次、清理2007公斤含油垃圾及油污，環保署開口合約增強能量加速綠島清污速度，環保署與臺東縣環保局感謝岸巡八一大隊、台東海巡隊、東管處、綠島鄉公所等各單位連日來的辛苦，及由俞明宏教練所帶領的當地潛水人員無私協助。
為能完整清理礁岩區附著油污，人員須先以金屬湯匙及刮刀刮除焦油球，續以吸油棉吸附，最後再由高壓清洗機清洗，而為避免二次污染，清洗前需再佈設吸油棉索及附油球索等兩道防護，過程繁複，惟考量中寮及柴口地區為綠島熱門遊憩景點，環保署開口合約廠商本日已增僱10名當地民眾，預計於3日內完成中寮漁港至柴口地區680公尺海岸線之焦油粒清除作業。
應變中心表示，為儘速回復綠島當地海洋環境，環保署將全力協助臺東縣政府，也呼籲民眾在除污作業期間勿靠近污染區域，以維護自身安全並避免造成二次污染。另外，臺東地檢署亦已分案吳維仁主任檢察官偵辦綠島偷排油污案，未來將尋求法務部國際及兩岸法律司協助揪出元兇。
訊息來源：台東縣政府
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/210095.aspx
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- LooCa 類麂皮全平面10cm記憶床墊-加大6尺
- GOTO 星鑽系列陶瓷腕錶-白x紅/39mm
- 【NIKE】耐吉- WMNS CLASSIC CORTEZ LEATHER 阿甘 -黑-807
- DIESEL 都會日系潮男時尚計時腕錶-IP黑 DZ4263
- 【銀寶善存】50+女性綜合維他命 120錠X6盒(陳美鳳 真心推薦
- 【Diplomat外交官】浪漫風尚PC硬殼28吋旅行箱TC-12114
- Elida 時來運轉系列 太極八卦晶鑽陶瓷錶-白x玫瑰金/42mm
- 《SHINEE》特級雙人天然澳洲小羊毛暖冬被(6X7)
- CLOIE 羅馬廣場時尚腕錶-黑x玫瑰金/25mm
- LV M58009 經典MONOGRAM時尚小手拿包
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》