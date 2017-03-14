台東孩子再傳捷報 全國學生舞蹈賽知本國小等校表現優



(中央社訊息服務20170314 17:22:05)臺東縣各級學校前往南投縣參加105學年度全國學生舞蹈比賽傳佳績，其中知本國小及台東高商分別在國小團體乙組民俗舞、高中職團隊乙組民俗舞都以超過90分的高分獲得特優，金峰鄉介達國小則在國小團體丙組民俗舞以89.70分奪得全國第一，消息傳來全校師生及地方同感喜悅。 臺東的孩子擁有歌唱及舞蹈等多方面的天賦，今年在各個領域的傑出表現，處處展現令人驚豔的才華，近期代表台東縣參加全國性的舞蹈或音樂比賽，接連獲得優異的成績。 縣府教育處表示，自3月11日起在南投縣立文化中心演藝廳辦理的105學年度全國學生舞蹈比賽，台東縣有多所各級學校前往出賽，結果知本國小在國小B團體乙組民俗舞，由高雅玟老師及部落婦女指導，以「rekerekepan.伴」舞碼精湛演出，獲得評審老師評為90.36高分，獲得特優成績；台東高商原舞社在林蕙瑛老師的編舞下，以「網」舞碼也獲得90.70高分評定特優。 另外，金峰鄉介達國小則在國小團體丙組民俗舞以「榮耀祖靈」獲得89.70分優等，奪得全國第一，其他則有都蘭國中在國中團體丙組民俗舞「祈雨賜豐年」87.44分獲得優等、高中職團體丙組公東高工「花.環」87.20分獲優等、國小團體乙組古典舞馬蘭國小「仙荷碧綠仙童樂」85.10分獲優等、國中團體丙組古典舞新生國中「伎樂飛天」85.04獲優等。



訊息來源：台東縣政府



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