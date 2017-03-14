大象無形：尚濤畫展



(中央社訊息服務20170314 16:48:57)國立歷史博物館長年來積極舉辦各類型國際性展覽，以期達到弘揚歷史文化之教育性功能。為了向民眾介紹傳統水墨，並強化它的精神品質及藝術之美，國立歷史博物館特別舉辦「大象無形：尚濤畫展」，展出約60餘件作品。



尚濤，著名國畫家、書法家。1938年出生於北京，1957年畢業於中央美術學院附中，1964年畢業於中央美術學院中國畫系，師從李可染、蔣兆和、李苦禪、葉淺予等近現代大家。曾任「中國畫學會」創會理事，廣州美術學院教授、書法篆刻研究生導師，國家一級美術師，廣州美術學院院外教授，中國美術家協會會員，廣東省書法家協會名譽理事，廣東省人民政府文史研究館館員，享受國務院頒發的「政府特殊津貼」，被評為「廣東十大名畫家」之一。他曾先後在多倫多、紐約、北京、廣州等地舉辦多次個展。作品被中國國務院、中國美術館、廣東省美術館、北京圖書館、廣州藝術博物院、澳大利亞博物館等機構收藏。



尚濤的大寫意花鳥蟲魚非常耐人玩味，不畫寫實的造型，而畫心中的意象，畫所謂的「大象」。他的「大象」極概括，極洗練，有誇張，有變形，不是標榜，不是招牌，而是為了「盡意」 ，表達獨特的感受，寄託獨有的品味，正所謂「立象以盡意」。由於理念獨特，趣味超拔，所以意象獨到，結構不凡。從作品上來分析，他直接的老師有李苦禪、李可染、間接的來源有八大山人、吳昌碩、潘天壽。他的畫，深厚像李可染，渾樸像李苦禪，古厚像吳昌碩，奇崛像潘天壽，簡約像八大山人，但比前輩畫家多了古代民間藝術和平面構成的因素，有中國的，也有外國的，因而多了寓目難忘的形式感。另外，尚濤的畫有非常簡練的畫題，兩字到四字，題畫書法在篆隸之間，屬於碑學書法，來自風化的碑刻，古老的拓片。篆隸的方圓關係、拓片的滄桑感和風化感都被他吸收到畫堥荂C可以說，他是在畫文化，畫修養。



本展覽自2017年3月17日起至4月23日止在國立歷史博物館四樓展出，並於3月17日(星期五)下午2時30分舉行開幕典禮暨記者會，歡迎觀眾一起從藝術家筆墨層次所表現的意境風景，體悟他留存傳統「外師造化，中得心源」的美學觀，及開創「縱使筆不筆、墨不墨、畫不畫，自有我在」的實踐力量。(廣告)



訊息來源：文化部



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