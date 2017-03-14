首度海外內就業媒合雙博覽會 從逢甲南向出發



(中央社訊息服務20170314 16:45:50)逢甲大學每年辦理中部最大、企業最優校園徵才博覽會，今年更擴大辦理，首創「106年度中區校園海外內就業媒合雙博覽會」，並於今天在逢甲大學體育館盛大展開，共計近兩百家企業，提供近萬職缺。



博覽會湧入逾8300人次，應屆畢業生、轉職者與待業民眾都踴躍參加，希望掌握求職先機。逢甲大學高承恕董事長表示，逢甲大學一直希望可以提供年輕人更多機會、更寬闊的世界，因此這次非常榮幸可以和僑務委員會合作舉辦首次的東南亞僑臺商攬才博覽會，這對臺灣以及下一代都是正向幫助。



立法院蔡其昌副院長也蒞臨開幕典禮並致詞表示，很高興僑務委員會與逢甲大學一起合作這項有意義的活動，特別代表立法院表達支持與鼓勵，新南向政策需要產官學各界一起努力。而僑委會吳新興委員長則說，逢甲大學是新南向政策鏈結人才的第一站，希望能強化東南亞國家的人才交流，協助僑臺商尋找優秀人才。 今年校園徵才博覽會的參與企業來自各個產業，包含精密機械業、製造業、建築營造業、電子科技業、資訊服務業、金融服務業、服務流通業及人力資源等，參展企業均為業界屬一屬二的龍頭企業與知名企業，包含全球第一家與第一大晶圓製造服務公司台積電、全球第三大積體電路封裝測試公司矽品精密工業、全球領先的TFT-LCD面板製造業友達光電、世界線性傳動控制產品第二大品牌暨國內精密機械關鍵零組件第一大上銀科技、全球最大的運動鞋及休閒鞋製造商寶成工業、國內前50大集團遠雄企業團、國內前三大上市金控公司台新金融控股、國內第一大餐飲集團並被譽為餐飲業經營典範的王品集團、國內最大的ERP公司暨亞太區最值得信賴的企業管理軟體服務與服務供應商鼎新電腦等，此外還有台灣亞馬遜網路服務公司、環球水泥公司、宜得利家居、茶湯會等企業首次加入，紛紛前進校園搶人才。



企業釋放的職缺類型與職缺數，仍以資訊科技業及製造業為主要招募人力的需求產業，合計共約400多種職類、近3,000個職缺。其中資訊科技產業有台灣積體電路製造（股）公司提供工程師管理師等職類，釋放上百個職缺，台灣美光記憶體（股）公司同樣也釋放上百職缺，矽品精密工業(股)公司釋放約70個職缺，友達光電（股）公司約80個職缺；製造業有巨大機械工業（股）公司釋放70個職缺，遠雄企業團(股)公司約50個職缺，第一次參展之幸記工業（股）公司或元成工業（股）公司皆提供數十名的職缺機會。



其他產業如金融服務業中的元大金融、永豐商業銀行、玉山銀行、遠東國際商業銀行等，也提供理財專員、存匯人員、儲備幹部等數十個至上百個職缺；服務流通業有王品集團（股）公司招募新秀儲備幹部約60個職缺、全家便利商店（股）公司招募約30個儲備幹部、新光三越百貨（股）公司約140個職缺；最後，房產仲介業有國內最大品牌之信義企業集團、永慶房產集團皆釋放數百職缺。



中部地區產業更有包括自動化設備、機械零組件、光學、伺服馬達和伺服控制器等相關硬軟體工程師職務，共計約有數百個職缺。因應科技產業發展趨勢，逢甲大學於中部居有地利之便，成為企業用人首選，更因逢甲科系完備，針對電機、電子、自控、資訊、通訊、機械、材料、化工、光電等科系，知名科技製造業即以逢甲大學學生為首選目標。例如上銀科技、矽品精密工業、友達光電等精密機械產業，每年均到校徵才。 此外，因應新一波變動的就業浪潮，僑務委員會聚焦東協市場，委託逢甲大學辦理「2017年僑委會東南亞僑臺商攬才博覽會」，提供熟悉當地之僑外生或想赴東南亞國家就業之求職者一個良好就業媒合平台。此部分的參展企業總計釋放約有800個海外職缺，尤其以東南亞地區為大宗，包含越南、馬來西亞、印尼、菲律賓等。



其中寶成工業（股）公司誠徵印尼海外儲備幹部20名；國內具代表地位的遊戲軟體系統開發商中佑資訊有限公司釋放駐菲律賓高階助理與越南職缺數名。首次至逢甲徵才的知名鞋牌製造賜昌有限公司誠徵越南電控工程師、機構工程師等職類共40餘位；其餘如永信藥品工業、日勝化工、鼎新電腦、中租控股、日盛國際租賃皆有提供海外職缺人才需求。



訊息來源：逢甲大學



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