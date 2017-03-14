寶島風情郵票小全張─臺南市



(中央社訊息服務20170314 16:40:06)為鼓勵民眾遊賞臺灣各地景觀風情，中華郵政公司繼民國105年發行「寶島風情郵票小全張－臺東縣」後，續以井仔腳瓦盤鹽田、臺南孔子廟、赤崁樓及安平劍獅等臺南市著名景點及文化資產為題材，訂於3月28日發行「寶島風情郵票小全張－臺南市」1張(內含郵票4枚)，並於同日上午10時30分於臺南孔子廟明倫堂舉辦郵票發行典禮。 本組郵票以手繪風格呈現，版銘圖案為二寮晨曦及白河蓮花田，呈現朝氣蓬勃意象。配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各一批，提前於3月24日發售；另製作預銷首日戳小全張封，於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局選購或至「中華郵政集郵電子商城」(https://stamp.post.gov.tw)訂購。 另為饗郵迷，臺南郵局也將於井仔腳瓦盤鹽田、臺南孔子廟、赤崁樓、安平劍獅埕等4處設置臨時郵局提供服務，並發售限量之發行典禮紀念卡及多款特色郵品，歡迎蒞臨參觀。



聯絡人及電話：集郵處 陳月桃 02-23921310轉2458



訊息來源：中華郵政股份有限公司



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