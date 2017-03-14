寶島風情郵票小全張─臺南市中央社 (2017-03-14 16:40)
寶島風情郵票小全張─臺南市
(中央社訊息服務20170314 16:40:06)為鼓勵民眾遊賞臺灣各地景觀風情，中華郵政公司繼民國105年發行「寶島風情郵票小全張－臺東縣」後，續以井仔腳瓦盤鹽田、臺南孔子廟、赤崁樓及安平劍獅等臺南市著名景點及文化資產為題材，訂於3月28日發行「寶島風情郵票小全張－臺南市」1張(內含郵票4枚)，並於同日上午10時30分於臺南孔子廟明倫堂舉辦郵票發行典禮。 本組郵票以手繪風格呈現，版銘圖案為二寮晨曦及白河蓮花田，呈現朝氣蓬勃意象。配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各一批，提前於3月24日發售；另製作預銷首日戳小全張封，於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局選購或至「中華郵政集郵電子商城」(https://stamp.post.gov.tw)訂購。 另為饗郵迷，臺南郵局也將於井仔腳瓦盤鹽田、臺南孔子廟、赤崁樓、安平劍獅埕等4處設置臨時郵局提供服務，並發售限量之發行典禮紀念卡及多款特色郵品，歡迎蒞臨參觀。
聯絡人及電話：集郵處 陳月桃 02-23921310轉2458
訊息來源：中華郵政股份有限公司
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/210086.aspx
關鍵字：
上一則：長照看護細思量 多元研發展良能
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- J.SPRINGS-J Classic Mechanical不鏽鋼機械錶-銀/黑-43mm
- 【NIKE】耐吉- AIR ZOOM PEGASUS 33 SHIELD-黑-849564001(
- AuRox歐銳時 城市菁英三眼計時不袗石英錶(AR295-時尚紅)-48
- MANSTYLE 幸運草之戀 0.10ct八心八箭鑽墜
- 《SHINEE》雙人寬幅精梳棉四件式舖棉兩用被床包組(烏克蘭之
- 【克萊亞KERAIA】玫瑰緹花七分袖洋裝
- 【3M】58度LED博視燈ML6000桌燈(氣質白)
- OMC - 韓國原皮魅力款真皮學院系翻蓋式側背包
- 【BEVERLY HILLS POLO】經典灰藍格紋 單層拉鏈長夾 BH-2667
- Ice-Watch 粉彩系列 甜美糖果腕錶-粉紅/38mm
爭取婚姻平權 女同伴侶訴遭遇【台灣立報】
留學不是為了和本國同學湊在一起用中文聊天【北京新浪網】
樹科大不紙如此 瓦楞紙展 出神入化【中央社】
印象‧經典─莫內特展 歷史博物館展出【教育廣播電台】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》