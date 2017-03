長照看護細思量 多元研發展良能



(中央社訊息服務20170314 15:47:47)目前台灣已逐步邁向老年化的社會現象,無可避免的社會問題,將來的居家或社會活動,將會與年長者大量接觸,台灣老年人口到民國一○六年將高達百分之十四,超過世界衛生組織百分之七的「高齡化社會」標準。當我們談到老年人心理健康問題的時候,首先我們需要明白,在一個人步入老年階段的時候,到底會發生哪些生理上的變化? 緣於此,大愛感恩科技研發部團隊,專程報名參加02月19日「IRB人體試驗講習課」,研習長照看護發展的相關議題。



面對人口大量老化的社會問題,世界衛生組織(WHO)於2016年第六十九屆世界衛生大會中通過決議的第三號決議文,提出了「老化與健康之全球策略及行動計畫(Global Strategy and Plan of Action on Ageing and Health)」,文中開宗明義提出老化是一個具有價值的過程,大家必須承認在這個過程當中會出現一些可能的損失,但是,力求這些損失是可以避免的,期待健康的老化,不是要去力抗這些現象,而是尋求從這些挑戰或損失中恢復、適應,並維持尊嚴的年老生活方式。



而在台灣方面,衛生福利部長期照顧十年計畫2.0中提到,「長照服務」目前最為缺乏的是從事第一線工作的照顧服務人員,台灣亦漸漸進入高齡化社會,人口年齡結構的明顯改變,促使醫療服務的重點已由原先的急症救治,轉換為慢性疾病治療與健康照護為主。



由於慢性疾病需要長時間對於病況進行監測,以達到提早發現、提早治療的目的,降低日趨龐大的醫療成本支出,因此,衛福部於民國97年1月正式開辦「遠距照護試辦計劃」,建置以居家/社區式和機構式,二類遠距健康照護服務方式,結合創新與科技,期望帶動健康照護產業相關領域的發展。



為推廣遠距健康照護服務,加速擴大服務對象,衛福部104年度規劃導入穿戴式生理量測設備,例如:智慧手環/智慧手錶的研發,並修訂「遠距生理資訊傳輸驗測規範2.0」,同時,分兩階段導入,第一階段:導入計步、運動量、卡路里消耗、心跳、睡眠時間等項目,本階段以驗測穿戴式生理量測設備,導入為本計劃實施的可行性。第二階段:將導入其它穿戴式裝置,並量測相關生理數據,包括呼吸、攝氧量、心電、心音、肺音與腦波等,都將接續規劃成為下一階段的計劃實施方向。



未來大愛感恩科技之研發部,預計將會與慈濟醫院一同執行、研究相關長照計畫,遵循醫療法/人體試驗管理辦法/人體研究法等法規,擔任人體研究/試驗計畫主持人或研究團隊,並提昇所有參與試驗執行之工作人員之教育訓練及執行經驗,期待將廢棄無用的資源,回收再生應用,讓環保、綠化、科技、健康與照護的理想,透過符合時代趨勢所需的綠色產業,更進一層發揮「長照服務」的多元應用功能。



訊息來源:大愛感恩科技股份有限公司



