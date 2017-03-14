陳顯棟: 多給台灣藝術家機會到中國大陸表現



(中央社訊息服務20170314 15:26:46)台灣藝術股份有限公司（8479）、台灣藝術研究院、中國嘉德藝術中心於2月18日聯合主辦 “台灣之美•嘉德論壇”，探討如何推動和深化兩岸文化藝術交流，讓中國大陸重新認識台灣現當代藝術，也讓台灣對嘉德藝術中心有更進一步瞭解，以匯聚資源、融合發展，共同探索兩岸藝術品市場雙贏模式。以下為論壇與談人、台灣研創藝術聯盟高級顧問陳顯棟發言要點摘錄。



陳顯棟表示，作為一位藝術家，創新是必走之路，不創新就不用談了。我在台灣被認為知名度不高，但備受大陸藝壇重視，從2003年北京首屆國際雙年展起，連續三屆獲邀代表台灣參展，2015年又獲邀參展第六屆，前後有四度獲邀，個人認為有點僥倖，也很榮幸。



陳顯棟談到自己的創作說，我是一個唯美主義者，對於自己的作品要求嚴格，曾經燒掉60歲以前所有的畫，也為了獲得新的材質和技巧，閉門試驗各種媒材作畫長達20年，悟出自己獨創的手法。對我而言，所謂畫畫首先要有好的造形，另外還要經特殊處理，而這些精心製作的網狀薄膜媒材，皆只是畫作的一個組成部分，還要通過油墨的點、線、面、色激盪組合，最後只有約十分之七能面世的，才能稱為作品。



陳顯棟指出，中國制度與台灣不同，大陸藝術家有國家補助及津貼，也有組織，台灣藝術家則是自生自滅，必須自找生路，兩岸都是同胞，希望嘉德藝術中心多給台灣藝術家到大陸表現的機會。中國實在太大了，過去大陸改革開放時，台灣收藏家到大陸把好的作品大量收購，後來又慢慢回流大陸，現在台灣經濟不如大陸蓬勃，希望台灣藝術家能有更多機會跨海到大陸發展。



論壇由台灣藝術研究院院長暨台灣研創藝術聯盟總召集人林富男、嘉德藝術中心總經理寇勤主持；出席者有台灣研創藝術聯盟高級顧問陳顯棟、副總召集人、台北教育大學人文藝術學院院長郭博州，正修科大時尚生活創意設計系副教授蔡獻友，台灣藝術大學美術學系所專任教授林偉民，中國文化大學美術系專任教授林金標，台灣藝術大學美術系兼任助理教授陶文岳，台灣藝術大學及台北藝術大學兼任副教授葉竹盛，台南應用科技大學美術系助理教授陳香伶等，中評社社長郭偉峰、中評智庫基金會執行長羅祥喜列席指導。



訊息來源：台灣藝術股份有限公司



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