翁千筑刻劃人像 以木雕傳達生命中的憂愁與溫柔



(中央社訊息服務20170314 15:03:01)無論在生活步調緊湊的都市當中，或是可遠眺山林的悠哉鄉間，人們同樣都會有憂愁與煩惱的沉思時刻。創者翁千筑藉由生活觀察週遭，以及記住生活中片斷的畫面或感受，以木雕刻劃出人們淡然所思的樣貌，表現記憶中的情緒，將「憂愁」與「溫柔」這兩種氛圍以作品呈現，期許作品的生命力讓觀者投射所感。



翁千筑創作主題「靜止的溫柔與憂愁」象徵著正面與負面情緒，兩者存於她的性格當中，也在作品中交雜並存著。「憂愁」來自於她的性格特質，經歷親人的病逝，以及生活不穩定所帶來的焦慮、憂愁與壓抑的狀態，在看似平靜的表情下，內在部份卻是情感濃烈、亟欲宣洩，卻又難以釋放。她將這些情緒置入作品當中。除了憂愁，「溫柔」也是創作者個性的一部份，以人的表情來說如同母親對孩子那樣柔而輕淺的微笑。



創作者的作品中總是帶有自身的生命經驗與故事。<夕陽下等待>刻劃著年輕女子拉長著頸與思索的表情，似乎獨坐久候多時，源自於翁千筑看見至親坐在椅上、思念已逝老伴，那看向窗外、望其歸來的樣貌，將等待思念對方的氛圍轉換為不同形體的木雕呈現出來。



電影導演李安曾說：「我是個脆弱的人，但我真誠地面對自己的脆弱，才有動人的作品。」對翁千筑來說，創作像是揭露自己內在的過程，當中有些矛盾、猶豫與膽怯，對她而言每件創作都像是一種自我挑戰與突破。



翁千筑-木雕創作展，展期2017年3月11日至2017年5月7日止，地點：金車文藝中心承德館，地址：台北市大同區承德路三段131號4樓，服務電話：(02)25959650 歡迎蒞臨參觀！



訊息來源：財團法人金車文教基金會



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